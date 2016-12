27.11.2014 | News Wirtschaftsförderung

EU pumpt Milliarden in ein Investitionspaket

Bild: Schmuttel

Die neue EU-Kommission will ein milliardenschwere Investitionspaket auflegen. Mit der Finanzierung von Telekommunikations- oder Verkehrsvorhaben will die EU-Behörde die schwächelnde Konjunktur in Europa ankurbeln.mehr