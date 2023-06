Die Europäische Kommission hat den lang erwarteten Entwurf des delegierten Rechtsakts zu dem Set 1 der ESRS veröffentlicht. Die Öffentlichkeit hat nun die Möglichkeit bis zum 7.7.2023 Stellungnahmen einzureichen. Eigentlich sollte die finale Fassung bereits bis Ende Juni 2023 im EU-Amtsblatt veröffentlicht werden.

Erneute (finale) Konsultation zu ESRS Set 1

Den Entwurf des delegierten Rechtsakts zu dem Set 1 der Europäischen Nachhaltigkeitsberichterstattungsstandards (European Sustainability Reporting Standards, ESRS) wurde am 9.6.2023 durch die Europäische Kommission (KOM) veröffentlicht. Die Öffentlichkeit hat bis zum 7.7.2023 nun die Möglichkeit erneut Stellungnahmen einzureichen. Bereits im Sommer 2022 hatte das EFRAG die Entwürfe zur Konsultation gestellt. Eigentlich – so steht es zum Teil noch in den Dokumenten – sollte die finale Fassung bereits bis Ende Juni 2023 im EU-Amtsblatt veröffentlicht werden.

Der Aufbau des Entwurfs des delegierten Rechtsakts zu ESRS Set 1

Der Entwurf besteht aus:

einer Delegierten Verordnung und

zwei Anhängen Annex I: ESRS (Set 1), Annex II: Abkürzungen und Glossar.

Zusätzlich steht ein Dokument für die Stellungnahme bereit.

Ausgangspunkt sind die Entwürfe der European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), welche im November 2022 12 ESRS als Entwurf an die KOM übermittelt hat (sog. Set 1). Die KOM hatte dieses Paket einer umfangreichen Prüfung unterzogen, mit den Mitgliedsstaaten diskutiert und auch mit internationalen Standardsettern weiter abgestimmt.

Die Inhalte des Entwurfs des delegierten Rechtsakts zu ESRS Set 1

Das Ergebnis sind deutlich geringere Anpassungen, als im Rahmen der 1. Konsultation vorgenommen wurden, so dass es grundsätzlich bei dem Umfang an Standards, Offenlegungspflichten und Datenpunkten wie zum Stand im November 2022 geblieben ist.

Allerdings gibt es in den Details eine Reihe von Anpassungen, welche im vorangestellten Dokument „Explanatory Memorandum“ zusammengefasst dargestellt werden:

So soll die Bedeutung der Wesentlichkeitsanalyse gestärkt werden, indem nunmehr mit Ausnahme von ESRS 2 sämtliche Angabepflichten unter dem Vorbehalt der Wesentlichkeitsprüfung stehen sollen. Bisher waren viele Offenlegungspflichten stets anzugeben. Ob diese Reduktion allerdings eine echte Erleichterung darstellt, erscheint fraglich, da nun statt der Ermittlung und Offenlegung der Daten immer die Wesentlichkeit geprüft werden muss, wozu aber zumindest grob ebenfalls häufig erst einmal die Daten benötigt werden, um die Einschätzung sinnvoll vornehmen zu können.

stehen sollen. Bisher waren viele Offenlegungspflichten stets anzugeben. Ob diese Reduktion allerdings eine echte Erleichterung darstellt, erscheint fraglich, da nun statt der Ermittlung und Offenlegung der Daten immer die Wesentlichkeit geprüft werden muss, wozu aber zumindest grob ebenfalls häufig erst einmal die Daten benötigt werden, um die Einschätzung sinnvoll vornehmen zu können. Neu werden Übergangszeiträume für Unternehmen mit weniger als 750 Mitarbeitenden für ein deutlich breiteres Spektrum von Angaben vorgeschlagen. Dies führt allerdings ebenfalls nur in den Anfangsjahren zu einer Entlastung, da mit der Zeit alle (wesentlichen) Angaben nötig werden.

für ein deutlich breiteres Spektrum von Angaben vorgeschlagen. Dies führt allerdings ebenfalls nur in den Anfangsjahren zu einer Entlastung, da mit der Zeit alle (wesentlichen) Angaben nötig werden. Zudem kommt es zu einigen inhaltliche Erleichterungen bei einigen Offenlegungspflichten und Datenpunkten.

Mit diesen Erleichterungen verfolgt die KOM das Ziel, die Verhältnismäßigkeit zu gewährleisten und die korrekte Anwendung der Standards durch die Unternehmen zu erleichtern.

DRSC erstellt Vergleichsfassung

Das DRSC ist beauftragt, eine Vergleichsfassung der nun vorliegenden zu der Fassung von November zu erstellen, was das Auffinden der konkreten Änderungen deutlich vereinfachen dürfte.





Die zur Konsultation stehenden Unterlagen einschließlich des 247-seitigen überarbeiteten Entwurfs des Set 1 der ESRS sind hier abrufbar. Dort ist auch der Zugang für die Abgabe von Stellungnahmen sowie weitere allgemeine Informationen zum Rechtssetzungsprozess zu finden.

In eigener Sache: Wie treibe ich Nachhaltigkeit im Unternehmen voran?

In der News-Reihe "Aktuelles zur Nachhaltigkeitsberichterstattung" fasst Herr Prof. Dr. Müller monatlich die neusten und relevantesten Entwicklungen zur Nachhaltigkeitsberichterstattung prägnant für Sie zusammen. Weitere Ausgaben:

EFRAG reduziert die Offenlegungspflichten in den ESRS-Entwürfen deutlich

Draft European Sustainability Reporting Standards (D-ESRS) – Details zur Konsultation und erste Kritik

ISSB startet Konsultationen zu SASB Standards sowie zur weiteren Arbeit