Themenseite

Steuerhinterziehung

1163059
Bild: Haufe Online Redaktion

Die Steuerhinterziehung ist das zentrale Delikt des Steuerstrafrechts. Damit soll ein Fehlverhalten sanktioniert werden, das der zutreffenden und zeitgerechten Realisierung des staatlichen Steueranspruchs zuwiderläuft.

Um Rechtsverstöße gegen Steuergesetze zu ahnden, gibt es mehrere Straf- und Bußgeldnormen. Die Straftat der Steuerhinterziehung wird nur bei vorsätzlichem Handeln verwirklicht. Wird die Steuerverkürzung leichtfertig begangen, liegt eine Ordnungswidrigkeit vor.

Eine Steuerhinterziehung begeht beispielsweise, wer in seiner Einkommensteuererklärung zu hohe Werbungskosten geltend macht und dabei gefälschte Belege verwendet. Aber auch das Verschweigen von Einnahmen wird als Steuerhinterziehung geahndet: Unterlässt es ein Steuerpflichtiger bewusst, dem Finanzamt gegenüber von ihm erzielte Einnahmen aus der Vermietung seiner Ferienwohnung zu erklären, muss er mit einer Strafverfolgung rechnen.

Die Steuerhinterziehung wird mit Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren geahndet. Auch der Versuch einer Steuerhinterziehung ist strafbar.

Strafbefreiende Selbstanzeige

Die Bestrafung wegen einer Steuerhinterziehung, die vollendet, aber nicht entdeckt ist, lässt sich vermeiden, wenn eine Selbstanzeige vorgenommen wird. Alle Voraussetzungen einer Selbstanzeige zu erfüllen ist enorm schwierig und grundsätzlich nur mit Hilfe eines steuerlichen Beraters möglich. Die Selbstanzeige, muss so ausführlich formuliert werden, dass das Finanzamt in die Lage versetzt wird, sofort berichtigende Steuerbescheide zu erlassen. Nur dann entfällt die Strafbarkeit wegen Steuerhinterziehung.

Schwarzgeld Geldscheine Steuerhinterziehung
Schwarzgeld Geldscheine Steuerhinterziehung

Schwarzgeschäfte - Was ist bei nicht erfassten Einnahmen zu tun?

Wer Nebengeschäfte nicht bucht, sondern privat vereinnahmt, begeht Steuerhinterziehung. Das Risiko, dass das Finanzamt Schwarzgeschäfte aufdeckt, ist verhältnismäßig groß. Wenn Sie dieses Risiko vermeiden wollen, müssen Sie bisher nicht erfasste Einnahmen nachbuchen. Unser Top-Thema zeigt, wie dies funktioniert.

1
Shop
Themensuche
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Fachbeiträge & Kommentare
Littmann/Bitz/Pust, Das Ein... / 2. Verfassungsmäßigkeit
Kommentar
Schwarz/Pahlke/Keß, AO § 16... / 2 Wirkung der Steueranmeldung
Kommentar
Literaturauswertung AO/FGO/... / 2.55 § 370 AO (Steuerhinterziehung)
Beitrag
Literaturauswertung AO/FGO/... / 4.23 § 25f UStG (Versagung des Vorsteuerabzugs und der Steuerbefreiung bei Beteiligung an einer Steuerhinterziehung)
Beitrag
Literaturauswertung AO/FGO/... / 2.56 § 371 AO (Selbstanzeige bei Steuerhinterziehung)
Beitrag
Alle anzeigen
Meistgelesene Beiträge
Geringwertiges Wirtschaftsgut
989
BEEG (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz)
901
Häusliches Arbeitszimmer absetzen
636
Nebenkostenabrechnung erstellen: Rechte und Pflichten für Vermieter
465
Reverse Charge Verfahren
369
Doppelte Haushaltsführung
253
Kurzfristige Beschäftigung
246
Festsetzungsverjährung
244
Eingruppierung TVöD
200
Verdeckte Gewinnausschüttung (vGA)
172
Verwandte Themen
Umsatzsteuer Steuerfahndung Steuerstrafrecht Automatischer Informationsaustausch Kapitalertragsteuer Verjährung Abgabenordnung Aufbewahrungsfrist Steuererklärung Geldwäsche Haftung Staatsanwaltschaft Datenaustausch GmbH-Geschäftsführer Bundesfinanzhof (BFH) Steuerberater GoBD Gestaltungsmissbrauch Bitcoin Finanzbuchhaltung Kassenführung Umsatzsteuer-Voranmeldung Gewerbesteuer Einnahmen Selbstanzeige Einkünfte aus Kapitalvermögen Zoll Steuergestaltung Coronavirus Grenzgänger