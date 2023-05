Mehrergebnis durch Fahndungsprüfungen in Niedersachsen

Fahndungsprüfungen in Niedersachsen führten in den vergangenen 5 Jahren zu einem Mehrergebnis von insgesamt rund 1,3 Milliarden EUR.

Das FinMin Niedersachsen informiert, dass in ganz Niedersachsen in den vergangenen 5 Jahren 10.500 Fahndungsprüfungen durchgeführt wurden.

Mehrergebnis durch Fahndungsprüfungen

Allein im Finanzamt für Fahndung und Strafsachen Hannover arbeiten 140 Mitarbeiter. Insgesamt wurden im Jahr 2022 durch 574 Fahndungsprüfungen bestandskräftige Mehrsteuern in Höhe von rund 38,5 Mio EUR erzielt und 459 Strafverfahren eingeleitet.

Neue Wege im Kampf gegen Steuerhinterziehung

Der Niedersächsische Finanzminister Gerald Heere sieht in diesen Zahlen einen Beleg für den Erfolg in diesem Bereich in Niedersachsen. Gleichzeitig weist er auf eine angespannte Personalsituation in der Steuerverwaltung hin.

Zudem steigt die Wichtigkeit einer zeitgemäßen Ausstattung, unter anderem im IT-Bereich. So wird beispielsweise künstliche Intelligenz eingesetzt gegen gegen Steuerhinterziehung und missbräuchliche Steuergestaltung. Eine Forschungskooperation Tax Defence Analytics (TaDeA) mit der Carl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg befasst sich mit einer hochgradig automatisierten Datenintegrations- und Analyse-Plattform, die bei der Prüfungsvorbereitung und Fallauswahl unterstützt.

