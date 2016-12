07.12.2015 | News Studie

Finanzbranche sieht für Bitcoins nur ein Nischendasein

Bild: Getty Images, Inc.

Digitale Währungen wie Bitcoins werden nach einhelliger Meinung von Verantwortlichen in Finanzunternehmen auch in zehn Jahren nur ein Nischendasein fristen. Das gaben 95 Prozent der befragten Geschäftsführer und Vorstände in einer Umfrage des Digitalverbands Bitkom an.mehr