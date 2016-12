Automatischer Informationsaustausch

28.10.2015 | News Europäisches Parlament

Schweizer Bankgeheimnis wird für EU-Bürger abgeschafft

Bild: MEV-Verlag, Germany

Das EU-Parlament hat in einer Abstimmung am Dienstag seinen Standpunkt zu einem Abkommen mit der Schweiz festgelegt, welches EU-Bürgern erschwert, Geld am Fiskus vorbei auf Schweizer Bankkonten zu deponieren. Gemäß dem Abkommen werden die EU und die Schweiz ab 2018 automatisch Informationen über die Bankkonten ihrer jeweiligen Gebietsansässigen austauschen.mehr