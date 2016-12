12.04.2016 | Serie Process Excellence 2016

Get Shared Service Ready: Prozessstandardisierung bei Bosch

Bild: Jörg Fischer, CEO Bosch Service Solutions, Robert Bosch GmbH

Wie so oft, hört sich auch die Übertragung von Prozessen in eine Shared Service-Organisation in der Theorie äußerst einfach und generell erstrebenswert an. Doch entspricht dies der Realität? Tatsächlich ist der Vorgang deutlich komplizierter und mit einer Reihe von Hindernissen verbunden. Wie es funktioniert, zeigt das Beispiel des Business Support Services des Bosch-Konzerns.mehr