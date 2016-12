12.04.2016 | News Interview

Passen Headhunting und Beratung wirklich zusammen?

Bild: Haufe Online Redaktion

Die börsennotierten Executive-Search-Spezialisten Korn Ferry kauften im Herbst 2015 das Beratungsunternehmen Hay Group. Was ist die Strategie hinter dem Deal? Was verändert sich für die Kunden? Ein Interview mit Hubertus Douglas, Geschäftsführer von Korn Ferry in Deutschland.mehr