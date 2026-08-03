Beratung

Anja Beenen und Martin Haep
Anja Beenen und Martin Haep
Mercer übernimmt Profil M

"Investition in den Wirtschaftsstandort Deutschland"

Die Unternehmensberatung Mercer übernimmt die mittelständische Leadership-Beratung Profil M. Für Mercer, das zum globalen Beratungskonzern Marsh McLennan gehört, ist es der nächste Schritt zur Full-Service-HR-Beratung. Was die Übernahme für Markt, Mitarbeitende und Kunden bedeutet, erklären Mercer-Deutschland Chef Martin Haep und Profil-M-Geschäftsführerin und -Mitbegründerin Anja Beenen im Interview.
W+W 04 2019
W+W 04 2019
wirtschaft & weiterbildung Ausgabe 04/2.019

Partizipation statt Langeweile

Ein Barcamp besteht aus Workshops, deren Inhalte von den Teilnehmern (besser: Teilgebern!) selbst entwickelt und im weiteren Verlauf aktiv gestaltet werden. Das müsste doch eigentlich auch im Umfeld einer klassischen Messe funktionieren, dachte sich Karlheinz Pape, Selbstlernexperte aus Erlangen. Die Besucher einer Messe könnten sich so gegenseitig schlau machen, um dann gezielter mit den Ausstellern verhandeln zu können. Ein erster Versuch startet auf der „L&D pro“ in München.
Kugeln verbindet ein Netzwerk
Kugeln verbindet ein Netzwerk
Kanzleipositionierung

Beratung aus einer Hand - vom Anwalt koordiniert

Das Rechtsdienstleistungsgesetz weist den Weg zur gebündelten Beratung:  Handwerker, Unternehmensberater, Banken, ja fast alle dürfen Rechtsrat erteilen – zumindest als Nebenleistung. Das mag auf Kosten der Qualität gehen – zu ändern ist diese Öffnung aber wohl kaum noch. Also sollten Anwälte diesen Trend zumindest auch für sich nutzen und sich selbst an die Spitze eines umfassendes Beratungsnetzes für ihre Mandanten setzen.
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Haufe Shop: Die Steuerberaterprüfung 2025
Die Steuerberaterprüfung 2025

Die Steuerberaterprüfung unterstützt bei der Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung. Sie vermittelt in kompakter und verständlicher Form den gesamten Stoff der schriftlichen Prüfung. Zu jedem Rechtsgebiet gibt es Tipps zum Klausuren-Know-how, also zu Klausuraufbau, Klausurtechnik und -taktik.
Die zentralen Aspekte: Aufsichtsrat kompakt
Aufsichtsrat kompakt

Das Praxisbuch vermittelt das notwendige Fachwissen, um der Überwachungs- und Beratungsfunktion gerecht zu werden. Themen wie Haftung, Risikoprävention, Möglichkeiten der Absicherung und Versicherung werden ebenfalls abgehandelt. Mit zahlreichen Schaubildern.
Fachbeiträge & Kommentare
Besonderer Kündigungsschutz... / 9 Massenentlassungen
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Synopse GEG – GModG / § 113 Übergangsvorschriften für Aussteller von Energieausweisen
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Wohnungseigentumsrechtliche... / 1.3.2 Austausch einer intakten Heizung
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