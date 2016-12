29.10.2015 | News Unternehmen

JLL steigert Honorarumsatz in Deutschland um 61 Prozent

Bild: MEV-Verlag, Germany

Der Immobilienberater JLL hat den Umsatz aus Honoraren im dritten Quartal 2015 weltweit auf 1,3 Milliarden US-Dollar gesteigert. Das ist ein Plus von 17 Prozent gegenüber dem dritten Quartal 2014. In der Region EMEA (Europa, Naher Osten, Afrika) wurde das Wachstum angeführt von Großbritannien, Deutschland (plus 61 Prozent in Euro) und Frankreich.mehr