Mandat

Frau die am Schreibtisch sitzt und telefoniert
Frau die am Schreibtisch sitzt und telefoniert
Kanzleiführung - alles noch im Griff?

Der Mandant ist vielleicht kein König, aber er ist jederzeit wichtig

Viele Anwälte definieren sich nach wie vor fast ausschließlich über ihr fachliches Wissen. Umso erstaunter nehmen sie oft zur Kenntnis, dass ehemalige Kommilitonen, die als Studenten von ihnen "gecoacht" wurden, nun beruflich an ihnen vorbeiziehen. Was sie nicht bedenken: Service sticht nicht selten fachliche Expertise, schlechter Kanzlei-Service zieht das inhaltlich gute Ergebnis in der Mandantenwahrnehmung manchmal herunter.
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