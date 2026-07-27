Altersvorsorge

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BFH-Kommentierung

Wohnriester zur Darlehenstilgung – Auf die Fristen kommt es an

Die Riester Rente ist eine staatlich geförderte Form der privaten Altersvorsorge. Wer einen Riester-Vertrag bespart, hat so z. B. im Alter die Möglichkeit, sich eine (lebenslange) Rente auszahlen zu lassen. Anderenfalls kann die Förderung genutzt werden, um ein Darlehen bzw. einen Kredit schneller abzubezahlen. Soll Kapital aus einem Riester-Vertrag zur Darlehenstilgung genutzt werden, gilt ein Zeitraum von 12 Monaten. Sonst erfolgt die Nachversteuerung.
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Haufe Shop: Immobilienverrentung
Immobilienverrentung

Das Buch gibt einen Überblick der rechtlichen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Aspekte der Immobilienverrentung. Immer öfter ist die  Immobilie der wichtigste Bestandteil der Altersvorsorge. Die Immobilienverrentung hilft, aus dem Eigenheim liquide Mittel zu ziehen, ohne ausziehen zu müssen.
Fachbeiträge & Kommentare
Frotscher/Geurts, EStG § 10... / 5.1 Höchstbetrag für Versicherungen i. S. d. § 10 Abs. 1 Nr. 2 EStG (§ 10 Abs. 3 EStG)
Kommentar
Frotscher/Geurts, EStG § 10... / 2.1.2.2 Beiträge zu privaten kapitalgedeckten Lebensversicherungen, Nr. 2 Buchst. b Doppelbuchst. aa EStG
Kommentar
Frotscher/Geurts, EStG § 10... / 2.1.1.1 Alterseinkünftegesetz
Kommentar
Frotscher/Geurts, EStG § 10... / 4.3.2 Vornahme der Kürzung
Kommentar
Frotscher/Geurts, EStG § 10... / 4.2 Vorwegabzug nach § 10 Abs. 3 Nr. 2 EStG a. F.
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