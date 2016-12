18.08.2014 | News Beamte

Brandenburgs Polizisten sollen höhere Zulagen erhalten

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Die Zulagen für Brandenburgs Polizisten sollen künftig höher ausfallen. An diesem Dienstag will das rot-rote Kabinett eine entsprechende Verordnung beschließen, teilten Finanz- und Innenministerium am Sonntag mit.mehr