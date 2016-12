Schichtarbeit

28.05.2014 | News Doppelbelastung

Zweitjob statt Feierabend

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Statt in den Feierabend gehen immer mehr Deutsche zum Zweitjob. Mehr als 2 Mio. sind mehrfach beschäftigt. Fast 50 % arbeiten mehr als 48 Stunden die Woche. Warum sie das tun und was sie in ihrem ersten Beschäftigungsverhältnis machen, zeigt die Auswertung der BIBB/BAuA-Befragung 2012.mehr