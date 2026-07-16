Schichtarbeit

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Vier-Schicht-System: Grundlagen, Funktion und Arbeitsschutz

Mit dem Vier-Schicht-System kann ein Unternehmen seinen Betrieb rund um die Uhr sicherstellen. Dabei werden Früh-, Spät- und Nachtschichten des Drei-Schicht-Systems durch eine zusätzliche Reserveschicht ergänzt. Das Vier-Schicht-System kann für die Beschäftigten einige Vorteile haben, wenn durch eine klug gelegte Schichtabfolge die Belange des Arbeits- und Gesundheitsschutzes genügend berücksichtigt werden.
Mutter Kind Alleinerziehend
Mutter Kind Alleinerziehend
Arbeitszeit

Kein Anspruch auf Freistellung von ungünstigen Arbeitszeiten wegen Kinderbetreuung

Bei der Bestimmung der Lage der Arbeitszeit des Arbeitnehmers muss der Arbeitgeber nach Möglichkeit auch auf Kinderbetreuung Rücksicht nehmen. Dem können jedoch betriebliche Gründe oder berechtigte Belange anderer Arbeitnehmer entgegenstehen. Eine alleinerziehende Arbeitnehmerin hat keinen Anspruch darauf, dass der Arbeitgeber andere Beschäftigte für die ungünstigen Schichten einteilt. Dies entschied das Landesarbeitsgericht Mecklenburg-Vorpommern.
Branchentalk Workforce Management
Branchentalk Workforce Management
Branchentalk Workforce Management

Mehr Selbst­bestimmung in der Werkshalle

In der Produktion wird das Geld verdient, aber die Beschäftigten in den Werkshallen werden bei der Ein­führung moderner Arbeitsformen in den vergangenen Jahren häufig über­sehen. Welche kreativen und handfesten Lösungen es für jene Beschäftigten gibt, diskutierten die Gäste des "Branchen­talks Workforce Management" mit dem Personalmagazin. Nur so können Arbeit­geber dem Fachkräftemangel etwas entgegen­stellen.
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