Gesundheit

im Bild von links: Michael Kretschmer und Olaf Lies
im Bild von links: Michael Kretschmer und Olaf Lies
Betriebliche Krankenversicherung

Gesundheit wird unternehmerische Herausforderung

Die Krankenkassenbeiträge steigen, die Leistungen schrumpfen – mit dem Jahreswechsel haben sich die Anforderungen an Unternehmen hinsichtlich der Gesundheitsvorsorge ihrer Beschäftigten finanziell wie strategisch nochmals verschärft. Für Arbeitgeber, die ihre Belegschaft weiterhin motiviert und gesund erhalten wollen, kann eine betriebliche Krankenversicherung ein sinn­voller Baustein im betrieblichen Gesundheitsmanagement sein. Ein Einblick in Vorteile und Struktur. 
Mann liegt am Boden mit Herzinfarkt
Mann liegt am Boden mit Herzinfarkt
Herzstillstand

Defibrillatoren können Leben retten, aber Betriebe müssen keine haben

Der plötzliche Herztod gilt in allen Industrieländern als Todesursache Nummer eins. In Deutschland sterben jährlich über 60.000 Menschen daran, in vielen Fällen an ihrem Arbeitsplatz. Durch den sofortigen Einsatz von „Automatisierten externen Defibrillatoren“ (AED) im Rahmen der Ersten Hilfe steigen die Überlebenschancen deutlich. Unternehmen sind gesetzlich nicht verpflichtet, diese Geräte anzuschaffen, sollten aber trotzdem ein paar Punkte beachten.
zwei Frauen die diskutieren
zwei Frauen die diskutieren
Frauengesundheit am Arbeitsplatz

Förderung der Frauengesundheit am Arbeitsplatz

In Deutschland leben mehr als 35 Mio. erwachsene Frauen. Im Vergleich zu den anderen Ländern der EU hat Deutschland die dritthöchste Erwerbstätigenquote der Frauen. 2017 gingen in Deutschland 18,4 Mio. Frauen im Alter von 20 - 64 Jahren einer Arbeit nach (entspricht 75,2 % der Altersgruppe). Die Erwerbstätigenquote der 60- bis 64-Jährigen erhöhte sich von 24,9 % im Jahr 2007 auf 53,3 % im Jahr 2017. Dennoch sind Frauen weiterhin deutlich seltener erwerbstätig als Männer. In Deutschland lag die Erwerbstätigenquote der Männer von 20 - 64 Jahren 2017 bei 83,1 %.
Arbeitszimmer
Arbeitszimmer
Lärmschutz gegen Stress und Krankheiten

Lärmbelästigung am Arbeitsplatz: Grenzwerte und Maßnahmen

Lärm bei der Arbeit stört nicht nur die Konzentration und die Kommunikation zwischen den Kollegen, sondern ist häufig auch Ursache von Stress und Krankheiten. Beim Lärmschutz im Unternehmen werden aber häufig Fehler gemacht. Das liegt unter anderem auch daran, dass oft nicht klar ist, was Lärmbelästigung bzw. -belastung überhaupt ist. Was sagen die Regelwerke über den Lärmschutz? Und wie sollten Arbeitgeber beim Lärmschutz im eigenen Betrieb vorgehen?
Arbeit an Schaltkasten
Arbeit an Schaltkasten
Studie

Ranking der Gesundheitsgefährdung im Beruf: Tierärzte und Elektriker am meisten gefährdet

Die Online-Plattform DeutscheMedz.de hat 72 Berufe nach ihrem gesundheitlichen Gefährdungspotenzial untersucht. Dabei gab es durchaus etwas überraschende Ergebnisse: Tierärzte haben das höchste Gesundheitsrisiko im Beruf, körperlich besonders anstrengend ist der Job des Elektrikers. Die größeren gesundheitlichen Gefährdungspotenziale werden in vielen Berufen aber dennoch nicht durch entsprechend höhere Gehälter „entschädigt“.
Personalmagazin 7/2025 Illustration
Personalmagazin 7/2025 Illustration
Studie Whatsnext BGM 2025

Mit Gesundheit muss man rechnen können

Eine gute und eine schlechte Nachricht bringt die neue Arbeitgeber­studie "Whatsnext BGM": Gesundheit ist als wichtiges Thema in den Unternehmen angekommen. Doch sie wird immer noch alleine im Bereich der Mitarbeiter­motivation und Fürsorge ver­ortet und nicht mit den Unter­nehmens­zielen verknüpft. Das macht die Maßnahmen ineffizient. Hintergründe, Einblicke und Ansätze, um diesen Kreislauf zu durchbrechen.
PERSONALquarterly 3/2025
PERSONALquarterly 3/2025
PERSONALquarterly Ausgabe 03/2.025

Mentale Gesundheit am Arbeitsplatz

Psychische Gesundheit hat sich in den vergangenen Jahren zu einem zentralen Anliegen moderner Personalarbeit entwickelt. Der Schwerpunkt dieser Ausgabe widmet sich daher dem Thema mentale Gesundheit am Arbeitsplatz aus unterschiedlichen Perspektiven. Die Beiträge geben vielfältige Impulse für die Praxis. Sie verdeutlichen, dass mentale Gesundheit nicht nur ein individuelles Thema, sondern ein organisationales Gestaltungsfeld ist – und damit eine zentrale Aufgabe für HR.
Leistung
Leistung
Gesunde Hochleistung

Die Erfolgsmuster von High-Energy-Unternehmen

In vielen Unternehmen steigt der Druck, teils intern getrieben, teils befeuert durch Faktoren wie dem rasanten techno­logischen Fortschritt, Disruption auf Märkten sowie geopolitische Um­brüche. Entschei­dend dabei ist, wie Organi­sationen, Führungs­­kräfte und Mitarbeitende damit umgehen. Es geht darum, Energie zu mobilisieren statt den Druck zu erhöhen. Empirische Daten zeigen, was High-Pressure- und High-Energy-Unternehmen unterscheidet.

Die Erfolgsmuster von High-Energy-Unternehmen
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Haufe Shop: Feel Safe. Be Brave.
Feel safe. Be brave.

Karin Lausch sieht psychologische Sicherheit als den Schlüssel zu echter Teamarbeit, nachhaltiger Gesundheit und wirklicher Innovation. Ihr Buch ist ein Plädoyer für Mut zu unbequemem Klartext und echter Veränderung. Es beschreibt, wie wir die Strukturen schaffen, in denen wir sagen können, was wir wirklich denken. Denn Fortschritt wird erst dann möglich, wenn wir nicht aus Angst schweigen, sondern mutig handeln.
Haufe Shop: Praxishandbuch Gesunde Führung
Praxishandbuch Gesunde Führung

Die Ausgaben für betriebliche Gesundheitsprogramme steigen kontinuierlich. Das Buch beleuchtet  Aspekte von Organisation, Führung und Gesundheit und bietet praktische Anwendungen. In Zusammenarbeit mit dem unabhängigen Fachverband Bundesverband Betriebliches Gesundheitsmanagement (BBGM) e.V.
Erfolgsfaktor: Betriebliches Gesundheitsmanagement
Betriebliches Gesundheitsmanagement

Mangelnde Gesundheit kostet die deutsche Wirtschaft jährlich große Summen. Dieses Buch zeigt, wie Betriebliches Gesundheitsmanagement am Arbeitsplatz ein- und erfolgreich durchgeführt wird. Zahlreiche Fall- und Praxisbeispiele helfen bei der Umsetzung.
Fachbeiträge & Kommentare
Sucht: Betriebliche Prävent... / Zusammenfassung
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Sucht: Betriebliche Prävent... / 1.1 Ziele betrieblicher Suchtprävention
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Sucht: Betriebliche Prävent... / 4 Fazit: Prävention und Intervention als Schnittstellenaufgabe
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Sucht: Betriebliche Prävent... / 2.1 Grundlegende arbeitsrechtliche Aspekte
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Personenbedingte Kündigung:... / 5 Arbeitsunfall
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