Kongress Betriebliches Gesundheitsmanagement BGM

Bild: Heinz Hoffmann/Pixabay In München wird im Februar 2020 das Jahresforum "Betriebliches Gesundheitsmanagement" zum siebten Mal ausgerichtet werden.

Die psychische und physische Gesundheit der Mitarbeiter steht im Fokus des Jahresforums "Betriebliches Gesundheitsmanagement 2020", das am 6. und 7. Februar 2020 in München stattfindet. Angekündigt sind Einblicke in neue Erkenntnisse und Erfahrungen in der Umsetzung von BGM.