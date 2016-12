24.06.2014 | News Behandlungsfehler

Risiko von Ärztefehlern bei Gelenk-Operationen am größten

Bild: Haufe Online Redaktion

Bei Operationen am Knie oder an der Hüfte unterstellen Patienten ihren Ärzten am häufigsten Behandlungsfehler. Die meisten Ärztefehler wurden bei Hüftarthrose bestätigt.mehr