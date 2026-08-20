Versicherungsschutz

Arbeitsschutz_Kaktus und Luftballon
Arbeitsschutz_Kaktus und Luftballon

Wann Versicherungen nicht zahlen müssen

Das Verhalten des Versicherungsnehmers kann den Verssicherungsschutz in vielfältiger Weise gefährden. Im Fall eines Verschuldens des Versicherungsnehmers kann im Extremfall der Versicherungsschutz ganz entfallen, bei weniger gravierenden Vertragsverletzungen können die Versicherungsleistungen gekürzt werden. Das Verschulden kann sich dabei sowohl auf die Herbeiführung des Schadens als auch auf die Verletzung vertraglicher Haupt- und Nebenpflichten (Prämienpflicht, Obliegenheiten) beziehen.
Wasserball schwimmt in Pool
Wasserball schwimmt in Pool
Aktuelle Rechtsprechung für die betriebliche Praxis

Der nächste Sommer kommt bestimmt - Unfall im Pool des Chefs kann ein Arbeitsunfall sein

Er­lei­det der Beschäftigte einer Zim­me­rei da­durch Ver­let­zun­gen, dass er sich wäh­rend sei­ner Ar­beit in einem Pool des Ar­beit­ge­bers er­frischt und dabei ver­un­glückt, so kann dies nach einem Urteil des SG München aus­nahms­wei­se einen Ar­beits­un­fall dar­stel­len. Dies gelte nach Ansicht des Gerichts zu­min­dest dann, wenn das Bad im Pool mit allen an­we­sen­den Kolleginnen und Kollegen sowie dem Chef statt­fin­de und der Er­hal­tung der Ar­beits­fä­hig­keit dient.
paar streit
paar streit
Aktuelle Rechtsprechung für die betriebliche Praxis

Schädigung durch die eifersüchtige Ehefrau eines Arbeitskollegen ist kein Arbeitsunfall

Ein vorsätzlicher Angriff auf einen Arbeitnehmer kann einen Arbeitsunfall begründen, wenn der Angriff während der Ausübung einer versicherten Tätigkeit auf der Betriebsstätte oder auf einem versicherten Weg erfolgt. Eine Anerkennung als Arbeitsunfall scheidet nach einem Urteil des BSG jedoch aus, wenn der Angriff aufgrund einer persönlichen Feindschaft erfolgt und keine der versicherten Tätigkeit zuzurechnenden Verhältnisse (z.B. Dunkelheit, Dämmerung, einsam gelegener Tatort, örtliche Gegebenheiten) den Überfall wesentlich begünstigt haben.
Gleis
Gleis
Aktuelle Rechtsprechung für die betriebliche Praxis

Bahnmitarbeiter wird Zeuge eines Suizids

Mit dem Erleben eines Gleissuizids hat sich ein vom Schutzzweck der gesetzlichen Unfallversicherung umfasstes Risiko eines Bahnmitarbeiters verwirklicht, welches die Entstehung einer PTBS derart wesentlich geprägt hat, dass die übrigen in Persönlichkeit und Lebensgeschichte des Klägers begründeten Mitursachen als nicht überragend erscheinen, so das Hessische Landessozialgerichts in einem aktuellen Urteil.
Verkehrsübung
Verkehrsübung
Aktuelle Rechtsprechung für die betriebliche Praxis

Unfallversicherungsschutz bei einem vom Arbeitgeber finanzierten Fahrsicherheitstraining?

Die Teilnahme an einem vom Arbeitgeber finanzierten Fahrsicherheitstraining kann nach einem Urteil des LSG Nordrhein-Westfalen vom 14.12.2021 (Az. L 15 U 311/20) dem Versicherungsschutz als Beschäftigter nicht zugerechnet werden, soweit damit keine geschuldete arbeitsvertragliche Haupt- oder Nebenpflicht aus dem Beschäftigungsverhältnis erfüllt wird.
Schild Risiko durchgestrichen/Versicherung
Schild Risiko durchgestrichen/Versicherung
Betriebsschließungs- oder -ausfallversicherungen

BGH zur Leistungspflicht von Betriebsversicherungen bei Corona-Betriebsschließungen

Die Pandemie ist für viele Betriebe existenzbedrohend. Ob Betriebsschließungs- oder -ausfallversicherungen bei coronabedingten Einnahmeausfällen leisten, kann entscheidend sein. Viele Versicherungen mauerten und der BGH gibt ihnen nun Recht: Ihre Eintrittspflicht hängt von der individuellen Vertragsgestaltung ab und in der Praxis dürften mit dem Urteil viele Versicherungen aus der Haftung raus sein.
Kfz-Meister in Autowerkstatt
Kfz-Meister in Autowerkstatt
Obliegenheitverletzung bei Unfallschäden

Keine Leistungspflicht der Kfz-Versicherung, weil Unfallopfer Vorschäden am Auto verschweigt

Unfallgeschädigte, die Vorschäden an ihrem Fahrzeug nicht angeben, laufen Gefahr, dass sie ihren Schadensersatzanspruch verlieren. Das gilt selbst dann, wenn zumindest ein Teil des Schadens definitiv mit dem aktuellen Unfall zusammenhängt und sie an diesem keine Schuld hatten. Ist eine eindeutige Zuordnung nicht möglich, geht die Unfallgeschädigte leer aus.
Überschwemmung
Überschwemmung
Kein versicherter Leitungswasserschaden

Keller mit Drainage-Wasser überschwemmt: keine Leistungspflicht der Wohngebäudeversicherung

Die Ursachen für Überschwemmungen können vielfältig sein. Die Wohngebäudeversicherung deckt beispielsweise Leitungswasserschäden und Bruchschäden an Rohren ab. Ist die Ursache für die Überschwemmung aber ein defektes Abwasserrohr außerhalb des Gebäudes, greift die Versicherung nicht, den die Drainage ist nicht vom Versicherungsschutz erfasst.
Polizeiabsperrung mit Flatterband, Streifenwagen und Polizist
Polizeiabsperrung mit Flatterband, Streifenwagen und Polizist
Beweislast

Widersprüchliche Aussagen zum Unfallhergang: Muss die Kaskoversicherung trotzdem zahlen?

Die Unfallschilderung des Versicherten war in einem Detail nicht nachvollziehbar, die Zeugenaussagen widersprüchlich. Die Vollkaskoversicherung wollte angesichts diverser Ungereimtheiten nicht für den Schaden eines Autounfalls aufkommen. Das OLG Karlsruhe zeigte in diesem Kontext die Beweispflicht von Versichertem und Kaskoversicherung bezüglich des versicherten Unfallereignisses auf. 
Versicherung
Versicherung
Keine Rückverlagerung des Rechtsschutzfalls

ARB-Klausel der ARAG-Rechtsschutzversicherung als unangemessen vom BGH kassiert

Die zeitliche Begrenzung des Rechtsschutzes darf nicht von Einwendungen der Gegenseite abhängig gemacht werden: Das könnte zu uferloser Rückverlagerung eines Rechtsschutzfalles zwecks Leistungsfreiheit der Versicherung führen. Der BGH bestätigt damit die Unwirksamkeit einer Klausel der ARAG-Rechtsschutzversicherung. Eine Ausschlussklausel  zum Darlehenswiderruf ließ der BGH unangetastet.
Shop
Themensuche
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Fachbeiträge & Kommentare
Dienstrad-Modelle vergleichen / 1.1 Leasing-Anbieter
Beitrag
Dienstrad-Modelle vergleichen / 1 Dienstrad-Leasing für Arbeitnehmer
Beitrag
Thüsing/Frik/Heise/u.a., BG... / 2.5.2 Bestehender Versicherungsschutz
Kommentar
Kapitalabfindung und Kapita... / 3.1.1 10-Jahresfrist
Lexikonbeitrag
ZAP 7/2026, Rechtsprechungs... / 1. Versicherungsschutz für Unfall bei „Wetten, dass..?”
Beitrag
Alle anzeigen
Meistgelesene Beiträge
BEEG (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz)
979
Geringwertiges Wirtschaftsgut
865
Häusliches Arbeitszimmer absetzen
535
Reverse Charge Verfahren
374
Nebenkostenabrechnung erstellen: Rechte und Pflichten für Vermieter
371
Schenkung
308
Kurzfristige Beschäftigung
246
Eingruppierung TVöD
238
Doppelte Haushaltsführung
218
Festsetzungsverjährung
190
Verwandte Themen
Versicherung Arbeitsschutz Rechtsprechung Recht Urteil Haftung Arbeitsunfall Berufsunfähigkeit Obliegenheit Gesetzliche Unfallversicherung Private Krankenversicherung Kfz-Versicherung Unfallversicherung Hochwasser Psychische Erkrankung Wirtschaftsrecht GmbH-Geschäftsführer Versicherungspflicht Psychische Belastung Diebstahl Psychotherapie Schadensersatz Berufsgenossenschaft Rechtsschutzversicherung Fahrlässigkeit Sorgfaltspflicht Arbeitgeber Anzeigepflicht Klimawandel Haftpflichtversicherung