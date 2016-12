01.10.2012 | News Wohnungs- und Gebäude-Rechtsschutz

Kann ein Versicherungsschutz unbemerkt auf eine andere Wohnung übergehen?

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Eine Versicherung wollte einem Mann keinen Rechtsschutz gewähren, weil sein Lebensmittelpunkt nicht mehr in seiner versicherten Eigentumswohnung, sondern in der Wohnung seiner Lebenspartnerin lag. So einfach geht ein Versicherungsvertrag aber nicht auf Reisen, urteilte das OLG Koblenz.mehr