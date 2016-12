24.06.2013 | News Mobile Verwaltung

Sachsens Verwaltungsportal ist jetzt auch mobil

Bild: MEV-Verlag, Germany

Das sächsische Verwaltungsportal «Amt24» ist ab sofort auch über mobile Geräte wie Smartphones und Tablet-Computer in einer speziell dafür angepassten Variante erreichbar. Damit seien Ansprechpartner, Informationen und Formulare auch bei Hochwassersituationen immer und überall erreichbar, teilte das Justizministerium in Dresden am Freitag mit.mehr