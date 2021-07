Unfallversicherungsschutz für Helfende bei Naturkatastrophen

Bild: Gina Sanders / stock.adobe.com Ersthelfende bei einer Flutkatastrophe sind gesetzlich unfallversichert.

Wer andere Menschen in einer Gefahrensituation vor Schäden bewahren will und dabei selbst zu Schaden kommt, ist gesetzlich unfallversichert. Das gilt auch für die vielen Helferinnen und Helfer in der aktuellen Flutkatastrophe.