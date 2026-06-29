Versicherungspflicht

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Künstlersozialabgabe

Jede Inanspruchnahme einer künstlerischen oder publizistischen Leistung durch ein Unternehmen kann die Abgabenpflicht zur Künstlersozialversicherung auslösen. Bis zum 31. März des Folgejahres müssen abgabepflichtige Unternehmen sämtliche an selbstständige Künstler oder Publizisten geleisteten Entgelte des laufenden Jahres an die Künstlersozialkasse melden. In diesem Top-Thema erhalten Sie einen kompakten Überblick zu den Regelungen der Künstlersozialabgabe.
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