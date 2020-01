Selbstständigkeit: Honorarärzte im Krankenhaus sind sozialversicherungspflichtig

Werden Ärzte in einem Krankenhaus als Honorarärzte tätig, sind sie in dieser Tätigkeit nicht als Selbstständige anzusehen. Vielmehr werden sie als Beschäftigte des Krankenhauses sozialversicherungspflichtig, so das Urteil des Bundessozialgerichts. Weiter