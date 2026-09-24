Selbstständige Arbeit

Junge Frau nachdenklich am Laptop
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Erwerbsstatus

Statusfeststellung zur Selbstständigkeit soll einfacher werden

Liegt eine abhängige Beschäftigung vor, besteht in allen Sozialversicherungszweigen grundsätzlich Versicherungspflicht. In manchen Fällen ist es jedoch schwierig festzulegen, ob der Erwerbsstatus der betroffenen Person als abhängige Beschäftigung oder als selbstständige Tätigkeit einzustufen ist. Mit einem Referentenentwurf, der noch nicht offiziell veröffentlicht wurde, soll es nun leichter werden, den sozialversicherungsrechtlichen Erwerbsstatus zu bestimmen.
Berechnung
Berechnung

Freiwillige Kranken- und Pflegeversicherung für Selbstständige

Selbstständige können sich entweder freiwillig gesetzlich oder privat krankenversichern. Die Beitragsberechnung in der freiwilligen Krankenversicherung basiert auf dem monatlichen Gewinn aus der selbstständigen Tätigkeit sowie anderen Einnahmen, die den Lebensunterhalt unterstützen. In diesem Top-Thema erhalten Sie einen kompakten Überblick zur Beitragsberechnung für Selbstständige in der freiwilligen Versicherung.
Berechnung der Entgeltfortzahlung
Berechnung der Entgeltfortzahlung
Heil-und Hilfsmittelversorgungsgesetz

Krankengeld für Selbstständige

Hauptberuflich selbstständig Erwerbstätige können sich mit Anspruch auf Krankengeld versichern. Die Höhe des beitragspflichtigen Arbeitseinkommens ist maßgebend für die Höhe des Krankengeldes. Mit dem Heil-und Hilfsmittelversorgungsgesetz wurden Neureglungen bei der Verbeitragung der Arbeitseinkommen eingeführt. Wir beleuchten, in wie weit die Änderungen Auswirkungen auf die Höhe des Krankengeldes hat.
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