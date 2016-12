Selbstständige Arbeit

02.06.2016 | News Existenzgründer

Weniger kann auch mehr sein

Bild: Statista

In Deutschland haben im vergangenen Jahr so wenige Menschen den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt wie seit 2002 nicht. Die Zahl der Existenzgründer sank im Vergleich zum Vorjahr um 152.000 oder 17 Prozent auf 763.000, wie die KfW Bankengruppe in ihrer jährlichen Erhebung feststellt.mehr