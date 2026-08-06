Steuerberater

Katharina Grienberger
Katharina Grienberger
Job-Futuromat

"Einmal Gelerntes nützt nicht mehr für die gesamte Berufskarriere"

62 Prozent der Tätigkeiten, die Steuerberatende aktuell gemäß ihrer Berufsbeschreibung ausführen, sind durch KI ersetzbar. Das hat das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg ausgerechnet. Obwohl diese Zahl zunächst einmal alarmierend klingt, sollte sie nicht beunruhigen, findet eine der beiden Forscherinnen, die sie errechnet hat. Dr. Katharina Grienberger erklärt, warum das so ist, welche Dynamiken generell in der Arbeitswelt passieren und weshalb dies auch Chancen birgt.
Netz Schatten
Netz Schatten
Künstliche Intelligenz

Schatten-KI: Wenn Mitarbeitende digitaler arbeiten als die Kanzlei

Künstliche Intelligenz ist in Steuerkanzleien oft schon da, bevor sie offiziell eingeführt wurde. Nicht als groß angelegte Digitalisierungsinitiative, sondern eher spontan und pragmatisch. Sie wird von Mitarbeitenden für E-Mails, Textentwürfe, Recherchen, Zusammenfassungen oder die schnelle Überarbeitung von Formulierungen genutzt. Ein solcher Einsatz von KI-Tools außerhalb freigegebener Prozesse – auch Schatten-KI genannt – ist ein unterschätzter Risikofaktor in deutschen Steuerkanzleien.
Mayk Meier
Mayk Meier
Steuerberater im Porträt

Lizenzen, Gagen und Urheberrechte: Wenn Steuerrecht auf Musik trifft

Ohne klassischen Karriereplan, dafür aber mit dem langgehegten Wunsch, selbstständig zu arbeiten – so kam Steuerberater Mayk Meier zu seiner eigenen Kanzlei in Berlin. Genauso wie ihr Berater ist auch die Mandantschaft alles andere als gewöhnlich, denn in der Musik- und Entertainmentbranche kann es schon mal laut werden. Um die herben steuerlichen Realitäten kümmert sich derweil der Berater.
Wien
Wien
Steuerberater im Porträt

"In erster Linie Unternehmer und nur zufällig Steuerberater"

Mag. Edin Salihodžić und seine Frau Aldina Salihodžić führen seit 2015 in Wien ihre eigene Steuerberatungskanzlei. Gegründet auf der "grünen Wiese" beschäftigt diese mittlerweile rund 30 Mitarbeitende. Personalsorgen kennt die Kanzlei nicht – denn von Anfang an investierten die Salihodžićs bewusst in die Entwicklung von Menschen und setzten nicht nur auf formale Kenntnisse. Das prägte eine Unternehmenskultur, in der Profit nicht alles ist – und dennoch mit Spaß sehr gutes Geld verdient wird.
Nein Ablehnung Widerstand
Nein Ablehnung Widerstand
BSBK

Berufs­ständische Spitzen­organisationen fordern starkes Fremdbesitzverbot

In einer von der Bundessteuerberater­kammer initiierten gemeinsamen Erklärung wenden sich wichtige Organisa­tionen der Freien Berufe gegen die zu­nehmenden Aktivitäten finanz­starker, interna­tionaler Finanz­investoren. Sie fordern die Bundes­regierung auf, das Fremdbesitz­verbot spürbar zu stärken. Der gemein­same Auftritt markiert einen besonderen Schulter­schluss der berufs­ständischen Spitzen­organisationen.
Steuerberater
Steuerberater
BFH

Klageerhebung per Telefax vor Zugang des Erstregistrierungsbriefs für das beSt

Wenn ein Steuerberater in der Übergangszeit zwischen der erstmaligen Anwendbarkeit der gesetzlichen Regelungen über das besondere elektronische Steuerberaterpostfach (1.1.2023) und dem späteren tatsächlichen Erhalt des für ihn bestimmten Erstregistrierungsbriefs eine Klage noch per Telefax erhebt, kann eine solche Klage jedenfalls unter den Voraussetzungen einer Wiedereinsetzung zulässig sein (Anschluss an den Beschluss des BVerfG v. 23.6.2025, 1 BvR 1718/24).
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Littmann/Bitz/Pust, Das Ein... / d) Wirtschaftsprüfer/Steuerberater und Steuerbevollmächtitgte/vereidigte Buchprüfer
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Littmann/Bitz/Pust, Das Ein... / da) Berufsrecht, Berufsbild
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