Steuerberater

17.11.2015 | Serie Effizienz in der Steuerkanzlei

Teil 5 - Kommunikationsfreie Zeiten in der Kanzlei

Bild: Project Photos GmbH & Co. KG

Sie haben es bestimmt auch schon erlebt: Wenn man mal an einem Fall "dran" bleiben kann, ist man viel schneller fertig. Kein Wunder also, dass wir immer wieder von Kollegen hören, die nach den "normalen" Bürozeiten oder am Wochenende ins Büro gehen, um die "eigentliche" Arbeit in den Griff zu bekommen.mehr