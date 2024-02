Warum Personal Branding für Steuerberater so wichtig ist

"Menschen folgen Menschen". Damit ist der Auftrag an die Steuerbranche klar: Das Personal Branding muss vorangetrieben werden.

In der aktuellen Folge von Verhör(t) erklärt die Content- und People Branding Expertin Jule Peters, warum Personal Branding so wichtig ist, wie es funktioniert, warum es Durchhaltevermögen braucht, und wie es gelingen kann. Am Ende der Aufnahme hat sie einen Wunsch: "Ich freue mich, in Zukunft mehr Steuercontent in meinem LinkedIn Feed zu sehen."









Verhör(t) ist der True-Life Podcast für die Steuerbranche. Florian D. Weber ermittelt in mal mehr, mal weniger gewöhnlichen Fällen zu Geschichten, Hintergründen und Fakten zu den Themen, die die Steuerbranche bewegen. Er fühlt Expert:innen auf den Zahn und liefert Spannendes und Wissenswertes zu Themen aus dem echten Leben in den Steuerkanzleien.

