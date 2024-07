Podcast: Das wollen Steuerfachangestellte

Der Beruf der Steuerfachangestellten wird sich in den kommenden Jahren wandeln, da ist sich Christian Steiger, Geschäftsführer von Lexware, sicher. Mit Florian D. Weber spricht er darüber, was Kanzleien jetzt tun sollten, um den Beruf neu zu erfinden.

"Die Digitalisierung führt dazu, dass repetitive Aufgaben von Maschinen übernommen werden. Dafür braucht es keine Steuerfachangestellten mehr."

Dass die Digitalisierung großen Einfluss auf viele Bereiche unseres Alltags hat, ist kein Geheimnis. Längst spüren wir diese Auswirkungen an den verschiedensten Stellen: Die meisten Menschen nutzen Smartphones, schreiben E-Mails oder telefonieren via Facetime mit Menschen am anderen Ende der Welt.

Doch hat die Digitalisierung das Potenzial, ein ganzes Berufsbild vom Radar verschwinden zu lassen? "Jein", sagt Christian Steiger in der aktuellen Ausgabe von Verhör(t). "Nein", wenn es darum geht, ob der Beruf zukünftig wegfallen wird. "Ja" hingegen, wenn man ihn danach fragt, ob sich das Berufsbild gänzlich verändern muss.

Doch wie sehen diese Veränderungen aus? Was kommt auf Steuerfachangestellte der Zukunft zu? Und (warum) werden sie weiterhin wichtig sein?

Diese Fragen beantwortet Christian Steiger Moderator Florian D. Weber im Verhör.









Verhör(t) ist der True-Life Podcast für die Steuerbranche. In Fällen aus dem echten Leben ist unser Ermittler Florian D. Weber spannenden Steuerfällen auf der Spur. Mal mehr, mal weniger alltäglich ermittelt er Umstände, Fakten, Hintergründe und Lösungsansätze seiner Gäste. Verhör(t) ist eine Produktion des Haufe Steuer Office.

