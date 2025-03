Podcast mit dem Finanzminister Dr. Danyal Bayaz

In der aktuellen Folge "Verhör(t)" begrüßt Moderator Florian D. Weber Dr. Danyal Bayaz, den Finanzminister von Baden-Württemberg, sowie Rebecca Bergtholdt und Bernd Bleile von der Oberfinanzdirektion Karlsruhe. Im Zentrum des Gesprächs steht das Projekt "Steuer macht Schule", das Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg für das Thema Steuern sensibilisieren soll.

Wie finanziert sich unser Staat? Warum gibt es Steuern und wie erstellt man überhaupt eine Steuererklärung? Diese und weitere Fragen soll das Projekt "Steuer macht Schule" informativ und spielerisch in Schulen in ganz Baden-Württemberg klären. "So haben die jungen Leute schon mal den ersten Kontakt zu Steuern und merken, so schlimm ist es gar nicht“, sagt Projektleiterin Rebecca Bergtholdt von der Oberfinanzdirektion Karlsruhe im Podcast. Bild: Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg Rebecca Bergtholdt von der Oberfinanzdirektion Karlsruhe erklärt die Ziele und Inhalte des Projekts im Podcast.

Mit seinen Gästen Rebecca Bergtholdt und Bernd Bleile von der Oberfinanzdirektion Karlsruhe sowie dem baden-württembergischen Finanzminister Dr. Danyal Bayaz diskutiert Moderator Florian D. Weber, wie es zur Idee kam, was man sich davon verspricht und warum es sinnvoll ist, manche Dinge einfach auszuprobieren, bevor man anfängt, ganze Bildungspläne zu korrigieren und dadurch Zeit zu verlieren.

Dr. Danyal Bayaz sieht in dem Angebot auch eine Chance für die politische und demokratische Bildung. So verdeutliche das Projekt den Schülerinnen und Schülern, welche Rolle Steuern für das Gemeinwesen spielen. „Es gibt Kräfte, die den Staat infrage stellen. Deswegen wollen wir immer wieder auch dafür werben, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, dass wir öffentlich funktionierende Institutionen haben, und dass die sich auch finanzieren müssen", sagt er im Podcast. Ohne die Finanz- und Steuerverwaltung würde das nicht funktionieren. Bild: Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg Bernd Bleile erläutert im Podcast die Umsetzung des Projekts.

Offiziell ist das Projekt "Steuer macht Schule" erst zum ersten März gestartet. Doch schon vorher haben sich eigens dafür geschulte Finanzbeamtinnen und Finanzbeamte in Baden-Württemberg auf den Weg gemacht, verschiedene Schulen zu besuchen und jungen Leuten das Thema Steuern näherzubringen.









Verhör(t) ist der True-Life Podcast für die Steuerbranche. In Fällen aus dem echten Leben ist unser Ermittler Florian D. Weber spannenden Steuerfällen auf der Spur. Mal mehr, mal weniger alltäglich ermittelt er Umstände, Fakten, Hintergründe und Lösungsansätze seiner Gäste. Verhör(t) ist eine Produktion des Haufe Steuer Office.

Ab sofort habt Ihr die Möglichkeit, Euch mit Feedback, Anregungen, Wünschen und allen anderen Anliegen direkt an Florian D. Weber zu wenden. Schreibt dafür einfach an: steuer-office@haufe.de.