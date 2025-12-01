Podcast

Verhör(t)-Adventskalender: Jeden Tag eine Inspiration

News 01.12.2025 | 14:56 Uhr
Haufe Online Redaktion
Haufe Online Redaktion
Bild: 3Q Freuen Sie sich jeden Tag auf eine neue Podcast-Folge, natürlich mit großartigen Gästen und spannenden Themen

Inspiriert durch die Vorweihnachtszeit gehen? Das geht mit dem diesjährigen Adventskalender von Verhör(t). Freuen Sie sich jeden Tag auf eine neue Podcast-Folge, natürlich mit großartigen Gästen und spannenden Themen.

In diesem Jahr erwarten Sie 24 Folgen mit kleinen und großen Erkenntnissen aus dem Leben – unter dem Motto "Wenn ich das früher gewusst hätte" teilen Moderator Florian D. Weber und seine Podcast-Gäste Ihre inspirierenden, nachdenklichen und manchmal einfach hilfreichen Tipps, ganz gleich, ob im Berufsleben oder im Alltag.


In der ersten Folge teilt Kanzleiberaterin Angela Hamatschek Ihren Lieblingssatz, den Sie gerne schon früher gewusst hätte:


Schlagworte zum Thema:  Steuerberatung
Neueste Beiträge
0 Kommentare
Das Eingabefeld enthält noch keinen Text oder nicht erlaubte Sonderzeichen. Bitte überprüfen Sie Ihre Eingabe, um den Kommentar veröffentlichen zu können.
Noch keine Kommentare - teilen Sie Ihre Sicht und starten Sie die Diskussion
Zum Haufe Shop
Zum Thema Taxulting
Haufe Shop: Die Steuerberaterprüfung 2025
Die Steuerberaterprüfung 2025

Die Steuerberaterprüfung unterstützt bei der Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung. Sie vermittelt in kompakter und verständlicher Form den gesamten Stoff der schriftlichen Prüfung. Zu jedem Rechtsgebiet gibt es Tipps zum Klausuren-Know-how, also zu Klausuraufbau, Klausurtechnik und -taktik.
Bleiben Sie immer Up-to-date mit dem Taxulting Newsletter - kostenlos und unverbindlich