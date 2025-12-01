Inspiriert durch die Vorweihnachtszeit gehen? Das geht mit dem diesjährigen Adventskalender von Verhör(t). Freuen Sie sich jeden Tag auf eine neue Podcast-Folge, natürlich mit großartigen Gästen und spannenden Themen.

In diesem Jahr erwarten Sie 24 Folgen mit kleinen und großen Erkenntnissen aus dem Leben – unter dem Motto "Wenn ich das früher gewusst hätte" teilen Moderator Florian D. Weber und seine Podcast-Gäste Ihre inspirierenden, nachdenklichen und manchmal einfach hilfreichen Tipps, ganz gleich, ob im Berufsleben oder im Alltag.



In der ersten Folge teilt Kanzleiberaterin Angela Hamatschek Ihren Lieblingssatz, den Sie gerne schon früher gewusst hätte:



