Führung in Steuerkanzleien: Klarheit statt Kontrolle

Wenn die Stimmung im Team kippt, Aufgaben liegen bleiben und sich Entscheidungen verzögern, ist ein erster Impuls von Führungskräften, die Kontrolle zu erhöhen: Mehr Rücksprachen, mehr Listen, mehr Druck. Doch dieser Reflex greift zu kurz. Kontrolle bekämpft Symptome, nicht Ursachen. Sie verschafft vielleicht kurzfristig das Gefühl von Ordnung, löst aber nicht die eigentliche Herausforderung: fehlende Klarheit.

Klarheit statt Kontrolle

Klarheit bedeutet Orientierung. Teams brauchen Antworten auf drei zentrale Fragen:

Wofür arbeiten wir? – Klarheit über Ziele.

– Klarheit über Ziele. Was ist jetzt am wichtigsten? – Klarheit über Prioritäten.

– Klarheit über Prioritäten. Wer entscheidet und trägt Verantwortung? – Klarheit über Zuständigkeiten.

Fehlt diese Orientierung, entsteht Unsicherheit. Und Unsicherheit wird von Führungskräften oft – bewusst oder unbewusst – mit Kontrolle kompensiert. Doch Kontrolle erzeugt keine Sicherheit. Im Gegenteil: Sie nimmt den Teams die Eigenverantwortung, verlangsamt Prozesse und macht Führung zu Überwachung.

Klarheit dagegen schafft Vertrauen und Handlungsspielräume. Sie ist der Nährboden für Eigeninitiative – und genau das zeichnet zukunftsfähige Kanzleien aus.

Das Problem vieler Steuerkanzleien: Führung wird nicht gelehrt

Steuerberater sind fachlich hervorragend ausgebildet. Studium, Berufspraxis und Examen fokussieren konsequent auf Paragrafen, Zahlen und Fachwissen.

Doch Führungskompetenz gehört nicht zum Curriculum.

Weder in der universitären Ausbildung noch im Steuerberaterexamen lernen zukünftige Kanzleiinhaber, wie man Teams führt, Ziele vermittelt oder mit modernen Führungsinstrumenten arbeitet.

Die Folge: Viele Berufsträger wachsen in Führungsrollen hinein, ohne systematisch darauf vorbereitet zu sein. Sie müssen sich das notwendige Handwerkszeug neben dem Kanzleialltag selbst aneignen – häufig durch Versuch und Irrtum.

In der Praxis führt das zu typischen Mustern:

Überlastung der Kanzleiinhaber: Alles läuft über ihren Tisch, weil Verantwortung nicht klar delegiert wird.

Alles läuft über ihren Tisch, weil Verantwortung nicht klar delegiert wird. Unklare Zuständigkeiten: Aufgaben bleiben liegen, weil niemand „offiziell“ verantwortlich ist.

Aufgaben bleiben liegen, weil niemand „offiziell“ verantwortlich ist. Kontrollreflex statt Führungskultur: Unsicherheit wird durch enge Kontrolle kompensiert – und hemmt so die Eigenverantwortung im Team.

Gerade angesichts von Fachkräftemangel und Digitalisierungsdruck gilt: Führung darf nicht dem Zufall überlassen werden. Sie ist eine Schlüsselkompetenz, die bewusst entwickelt werden muss.

Weniger ist mehr: Führungsinstrumente bewusst einsetzen

Klarheit entsteht nicht automatisch – sie braucht Strukturen. Dafür stehen Entscheiderinnen und Entscheidern in Kanzleien heute zahlreiche Instrumente zur Verfügung. Entscheidend ist jedoch: Es kommt nicht auf die Menge der eingesetzten Instrumente an. Weniger ist mehr.

Einige wenige, konsequent angewandte Werkzeuge sind wirksamer als ein „Feuerwerk“ an Methoden, das am Ende niemand nutzt.

📌 Drei Instrumente für mehr Klarheit

1. Fokusthema der Woche

Formulieren Sie zu Beginn jeder Woche ein zentrales Ziel. Machen Sie es sichtbar – auf dem Whiteboard, im Teamchat oder im Montags-Check-in. So bündeln Sie Energie und verhindern, dass Dringendes das Wichtige verdrängt.





2. RASCI-Modell für Zuständigkeiten

Gerade in Teams kommt es oft zu Überschneidungen oder Unklarheiten, wer wofür zuständig ist. Mit RASCI strukturieren Sie Aufgaben und lernen zu delegieren.

Ziel der Methode:

Klare Rollen, weniger Rückfragen:

R – (Responsible): Wer ist für die Durchführung der Aufgabe verantwortlich?

– (Responsible): Wer ist für die Durchführung der Aufgabe verantwortlich? A – (Accountable): Wer trägt die Gesamtverantwortung, dass die Aufgabe korrekt und vollständig erledigt wird?

– (Accountable): Wer trägt die Gesamtverantwortung, dass die Aufgabe korrekt und vollständig erledigt wird? S – (Support) Wer unterstützt aktiv bei der Umsetzung?

– (Support) Wer unterstützt aktiv bei der Umsetzung? C – (Consulted) Wer muss hinzugezogen werden?

– (Consulted) Wer muss hinzugezogen werden? I –(Informed) Wer muss über das Ergebnis informiert werden?





3. Reflexionsroutinen in Feedbackkultur etablieren

Führen Sie kurze Rückblicke zum Wochenabschluss ein, z. B. ein „3x3“:

Was lief gut?

Was war unklar?

Was nehmen wir mit?





Fazit: Klarheit schafft Vertrauen

Führung bedeutet nicht, jedes Detail zu überwachen. Führung bedeutet, Orientierung zu geben, Verantwortung zu übergeben und Vertrauen zu zeigen.

Je klarer dein Team weiß, wofür es arbeitet, was Vorrang hat und wer wofür zuständig ist, desto weniger Kontrolle brauchen Führungskräfte.

Wenn Sie als Führungskraft Klarheit schaffen, gewinnen Sie doppelt: Sie entlasten sich selbst – und stärken gleichzeitig die Eigenverantwortung Ihres Teams. Genau das ist der Schlüssel für eine moderne und zukunftsfähige Steuerkanzlei.





Über die Autorin:

Melita Dine ist Betriebswirtin, Systemischer Coach und Change-Managerin mit Qualifikation zur Business-Trainerin und Spezialisierung in der Personal- und Organisationsentwicklung für Steuerkanzleien. Sie entwickelt Kanzleien und die Menschen dahinter.