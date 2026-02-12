DStV veröffentlicht Stammdaten 10-Schritte-Leitfaden

Der DStV hat einen Leitfaden veröffentlicht, der mit 10 Schritte zeigen soll, wie Kanzleien ihre DATEV-Stammdaten konsequent bereinigen, Strukturen vereinfachen und den Weg für stabile, zukunftsfähige Prozesse freimachen können.

Stammdaten sind das Fundament jeder digitalen Steuerkanzlei, so der DStV. Doch genau hier würden oft die größten Bremsklötze für Automatisierung, Cloud-Nutzung und KI liegen. Die Hauptprobleme: Veraltete Mandantenmodelle, Dubletten und Datenmüll.

Qualität der digitalen Prozesse

Gerade im DATEV-Umfeld gelte, dass die Qualität der digitalen Prozesse immer nur so gut ist wie die Qualität der Stammdaten. Wer konsequent aufräume, schaffe Klarheit, senke Kosten und erhöhe die Prozesssicherheit spürbar. Das Ergebnis sei kein theoretischer Idealzustand, sondern ein stabiler, zukunftsfähiger Kanzleibetrieb.

Stammdaten 10-Schritte-Leitfaden

Quelle: DStV, Mitteilung v. 10.2.2026