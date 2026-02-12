DStV veröffentlicht Stammdaten 10-Schritte-Leitfaden

DStV veröffentlicht 10-Schritte-Leitfaden zu Stammdaten
Stammdaten sind das Fundament jeder digitalen Steuerkanzlei, so der DStV. Doch genau hier würden oft die größten Bremsklötze für Automatisierung, Cloud-Nutzung und KI liegen. Die Hauptprobleme: Veraltete Mandantenmodelle, Dubletten und Datenmüll.
Qualität der digitalen Prozesse
Gerade im DATEV-Umfeld gelte, dass die Qualität der digitalen Prozesse immer nur so gut ist wie die Qualität der Stammdaten. Wer konsequent aufräume, schaffe Klarheit, senke Kosten und erhöhe die Prozesssicherheit spürbar. Das Ergebnis sei kein theoretischer Idealzustand, sondern ein stabiler, zukunftsfähiger Kanzleibetrieb.
Stammdaten 10-Schritte-Leitfaden
-
FAQ-Katalog zum Einsatz Künstlicher Intelligenz
12.02.2026
-
Wie KI unseren Umgang mit Fachwissen verändert
12.02.2026
-
DStV veröffentlicht 10-Schritte-Leitfaden zu Stammdaten
12.02.2026
-
Podcast: Wie Steuerberater Stress erkennen und vorbeugen können
10.02.2026
-
"Wir müssen uns im Steuerrecht besser auskennen als die KI"
05.02.2026
-
Reform der Steuerberaterprüfung: Das ist geplant
29.01.2026
-
Podcast: Wie Steuerkanzleien die richtigen Mandate gewinnen
27.01.2026
-
Wie Steuerberater zu Unternehmensnachfolgen beraten
22.01.2026
-
So sichern Sie wertvolles Kanzleiwissen
15.01.2026
-
Podcast: Achtsamkeit im Steueralltag
13.01.2026