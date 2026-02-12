BStBK: FAQ-Katalog zum Einsatz Künstlicher Intelligenz

Die BStBK hat in einem neuen FAQ-Katalog praxis­orientierte Fragen und Antworten zum Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) in steuerberatenden Kanzleien gebündelt.

KI hält in Kanzleien zunehmend Einzug – gleichzeitig steigen Anforderungen an Verantwortung, Qualität und Rechts­sicherheit. Der neue FAQ-Katalog der Bundesteuerberaterkammer (BStBK) soll Kanzlei­inhaber sowie Mitarbeitende beim strukturierten Einstieg und bei der sicheren Anwendung von KI unterstützen.

KI als Verstärker für Expertise

Einleitend weist die BStBK darauf hin, dass KI kein Ersatz für steuerliche Expertise sondern ein Verstärker ist. Richtig eingesetzt verschaffe sie Steuerberatern mehr Zeit für Beratung, erhöhe die Qualität der Arbeitsergebnisse und mache komplexe Sachverhalte transparenter. Sie helfe, Routinen zu automatisieren, Recherchen zu beschleunigen und im Duett mit der Maschine schneller zu Ergebnissen zu kommen.

Die BStBK betont, dass Entscheidungen und die Verantwortung für die Ergebnisse stets in menschlicher Verantwortung bleiben. Im Arbeitsalltag eröffne KI neue Freiheitsgrade für bessere Mandantenkommunikation, präzisere Analysen und proaktive Gestaltung. Die FAQ sollen helfen, damit dieser Mehrwert sicher und messbar entsteht. Die Fragen sind in folgende Bereiche untergliedert:

Kompetenzen & Einstieg

Strategie, Nutzen & Kosten

Anwendungsfälle & Praxis

Technik & Tool‑Governance

Recht inkl. Berufsrecht & Datenschutz

Qualitätssicherung

Dokumentation

Risiken & Fehler

Mandantenkommunikation

Die FAQ-Antworten basieren auf dem Rechtsstand Juli 2025 und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit

FAQ-Katalog: KI im steuerberatenden Berufsstand (PDF)

Quelle. BStBK, Mitteilung v. 11.2.2026