Einblick in eine Kanzleigründung

Eine Kanzlei übernehmen oder selbst gründen? Im Podcast erklärt ein Steuerberater, warum er sich für den Neuanfang entschieden hat – und was für den Erfolg entscheidend ist.

Die neue Folge von "Verhör(t)" beleuchtet, warum eine Kanzleiübernahme nicht immer der beste Weg ist. Host Florian D. Weber spricht mit Steuerberater Johannes Quednau, der sich 2025 mit der Q² Steuerberatung selbstständig gemacht hat.

Gemeinsam sprechen sie darüber, warum Johannes Quednau sich bewusst gegen eine Kanzleiübernahme entschieden hat, wie er heute Mandanten gewinnt, welche Mandaten er wirklich haben möchte – und warum "digital" allein noch kein Erfolgsmodell ist.

Im Gespräch geht es um die Realität der Selbstständigkeit als Einzelgenießer, um den Aufbau einer Marke, um effiziente Prozesse, smarte Software-Workflows und die Frage, wie man Mandanten so führt, dass sie nicht zum digitalen Schuhkarton-Fall werden. Johannes Quednau erklärt, warum regelmäßiges Feedback und klare Strukturen entscheidend sind – und weshalb er lieber flexibel bleibt, statt sich in starre Kanzleistrukturen zu zwängen.





