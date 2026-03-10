Verhör(t) – Steuerthemen auf der Spur

Podcast: Steuerberatung zwischen Transformation und Technologie

Interview 10.03.2026 | 09:30 Uhr
Bild: Viktor Rebant Viktor Rebant beschäftigt sich gemeinsam mit seinem Team intensiv mit der Schnittstelle zwischen Steuerrecht, Daten und Technologie.

Die Steuerbranche steht vor einer Zeitenwende: Digitalisierung, Künstliche Intelligenz und Datenanalyse verändern Kanzleien grundlegend. Viktor Rebant erklärt im Podcast, warum Mut wichtiger ist als technisches Wissen.

In der aktuellen Folge von Verhör(t) spricht Host Florian D. Weber mit Viktor Rebant, Geschäftsführer der awicontax DiCon, über die digitale Zukunft der Steuerberatung. Rebant, gelernter Steuerfachangestellter und technologiebegeistert, erzählt, wie er die Verbindung von Steuerrecht und Technologie für sich entdeckt hat. Dabei geht es um die Herausforderungen, die der digitale Wandel mit sich bringt, und um die Frage, warum sich Kanzleien intensiver mit ihren Daten beschäftigen müssen.

Gemeinsam beleuchten die Gesprächspartner, wie Künstliche Intelligenz und Softwarelösungen die Branche prägen und warum die Diskussion "Papier oder digital" längst überholt ist. Die Folge zeigt auf, wie Steuerkanzleien die Transformation aktiv gestalten können und warum Veränderung keine Frage des Alters ist.



Verhört Podcast
Bild: Haufe Online Redaktion

Verhör(t) ist der True-Life Podcast für die Steuerbranche. In Fällen aus dem echten Leben ist unser Ermittler Florian D. Weber spannenden Steuerfällen auf der Spur. Mal mehr, mal weniger alltäglich ermittelt er Umstände, Fakten, Hintergründe und Lösungsansätze seiner Gäste. Verhör(t) ist eine Produktion des Haufe Steuer Office.


In eigener Sache

Verhör(t) ist nominiert für den StB Expo Award in der Kategorie "Bester Podcast". 
Stimmen Sie ab für Verhör(t) als Top-Podcast.

