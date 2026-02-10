Podcast: Wie Steuerberater Stress erkennen und vorbeugen können

Mentale Gesundheit ist keine Nebensache. Im Podcast Verhör(t) sprechen zwei Experten über Stress, Burnout und Wege zu mehr psychischer Stabilität und beleuchten, warum gerade leistungsorientierte Branchen wie die Steuerberatung auf Prävention setzen sollten.

In der aktuellen Folge von Verhör(t) widmet sich Host Florian D. Weber einem Thema, das in der Steuerbranche oft zu kurz kommt: mentale Gesundheit. Mit Ann-Katharin Lorenzen und Colin Poch von LOR Mental Health spricht er über Stress, Burnout und die Frage, warum gerade Steuerberaterinnen und Steuerberater besonders gefährdet sind.

Ann-Katharin Lorenzen, Psychologin und Mitgründerin von LOR Mental Health, hat sich bewusst auf diese Zielgruppe spezialisiert. Ihr Ansatz: Steuerberaterinnen und Steuerberater brauchen präzise, datenbasierte Lösungen, um Stress zu erkennen und zu bewältigen. Emotionale Ansätze allein reichen oft nicht aus, um in dieser rational geprägten Berufsgruppe Akzeptanz zu finden.









Verhör(t) ist der True-Life Podcast für die Steuerbranche. In Fällen aus dem echten Leben ist unser Ermittler Florian D. Weber spannenden Steuerfällen auf der Spur. Mal mehr, mal weniger alltäglich ermittelt er Umstände, Fakten, Hintergründe und Lösungsansätze seiner Gäste. Verhör(t) ist eine Produktion des Haufe Steuer Office.





