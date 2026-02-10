Podcast: Wie Steuerberater Stress erkennen und vorbeugen können
In der aktuellen Folge von Verhör(t) widmet sich Host Florian D. Weber einem Thema, das in der Steuerbranche oft zu kurz kommt: mentale Gesundheit. Mit Ann-Katharin Lorenzen und Colin Poch von LOR Mental Health spricht er über Stress, Burnout und die Frage, warum gerade Steuerberaterinnen und Steuerberater besonders gefährdet sind.
Ann-Katharin Lorenzen, Psychologin und Mitgründerin von LOR Mental Health, hat sich bewusst auf diese Zielgruppe spezialisiert. Ihr Ansatz: Steuerberaterinnen und Steuerberater brauchen präzise, datenbasierte Lösungen, um Stress zu erkennen und zu bewältigen. Emotionale Ansätze allein reichen oft nicht aus, um in dieser rational geprägten Berufsgruppe Akzeptanz zu finden.
Verhör(t) ist der True-Life Podcast für die Steuerbranche. In Fällen aus dem echten Leben ist unser Ermittler Florian D. Weber spannenden Steuerfällen auf der Spur. Mal mehr, mal weniger alltäglich ermittelt er Umstände, Fakten, Hintergründe und Lösungsansätze seiner Gäste. Verhör(t) ist eine Produktion des Haufe Steuer Office.
In eigener Sache
-
Podcast: Wie Steuerberater Stress erkennen und vorbeugen können
10.02.2026
-
"Wir müssen uns im Steuerrecht besser auskennen als die KI"
05.02.2026
-
Reform der Steuerberaterprüfung: Das ist geplant
29.01.2026
-
Podcast: Wie Steuerkanzleien die richtigen Mandate gewinnen
27.01.2026
-
Wie Steuerberater zu Unternehmensnachfolgen beraten
22.01.2026
-
So sichern Sie wertvolles Kanzleiwissen
15.01.2026
-
Podcast: Achtsamkeit im Steueralltag
13.01.2026
-
Steuerberatung 2026: Drei Entwicklungen, die das Kanzleijahr prägen werden
07.01.2026
-
2025: Der Beginn der "KI-Ära" in der Steuerberatung
23.12.2025
-
Steuerfachangestellte nur noch "zu 50 Prozent automatisierbar"
22.12.2025