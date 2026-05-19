Podcast: Warum diese Steuerberaterin gleich zwei Unternehmen gründete
"Ich möchte immer glückselig sein in dem, was ich tue" – mit diesem Anspruch gründete Celine Wagner die HPY Steuerberatung. Weil sie keine Software für Verfahrensdokumentation fand, die sie überzeugte, baute sie kurzerhand eine eigene und gründete dafür ein zweites Unternehmen.
Im Gespräch geht es um Verfahrensdokumentation, KI-basierte Software, Mut zur Gründung, wirtschaftliche Verantwortung und die Frage, was es bedeutet, als junge Steuerberaterin nicht nur fachlich, sondern auch unternehmerisch seinen eigenen Weg zu gehen.
Verhör(t) ist der True-Life Podcast für die Steuerbranche. In Fällen aus dem echten Leben ist unser Ermittler Florian D. Weber spannenden Steuerfällen auf der Spur. Mal mehr, mal weniger alltäglich ermittelt er Umstände, Fakten, Hintergründe und Lösungsansätze seiner Gäste. Verhör(t) ist eine Produktion des Haufe Steuer Office.
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