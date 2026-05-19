Verhör(t) – Steuerthemen auf der Spur

Podcast: Warum diese Steuerberaterin gleich zwei Unternehmen gründete

Interview
Haufe Online Redaktion
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Verhört Podcast
Bild: Haufe Online Redaktion Verhör(t) ist der True-Life Podcast für die Steuerbranche.

Celine Wagner hat das Steuerberaterexamen abgelegt, eine Kanzlei gegründet und wenige Monate später ein Softwareunternehmen aufgebaut. Im "Verhör(t)"-Podcast spricht sie über Ehrgeiz, Eigenverantwortung und Glückseligkeit in der Steuerberatung.

"Ich möchte immer glückselig sein in dem, was ich tue" – mit diesem Anspruch gründete Celine Wagner die HPY Steuerberatung. Weil sie keine Software für Verfahrensdokumentation fand, die sie überzeugte, baute sie kurzerhand eine eigene und gründete dafür ein zweites Unternehmen.

Celine Wagner
Bild: Celine Wagner "Ich möchte immer glückselig sein in dem, was ich tue", sagt Steuerberaterin Celine Wagner.

Im Gespräch geht es um Verfahrensdokumentation, KI-basierte Software, Mut zur Gründung, wirtschaftliche Verantwortung und die Frage, was es bedeutet, als junge Steuerberaterin nicht nur fachlich, sondern auch unternehmerisch seinen eigenen Weg zu gehen.



Verhör(t) ist der True-Life Podcast für die Steuerbranche. In Fällen aus dem echten Leben ist unser Ermittler Florian D. Weber spannenden Steuerfällen auf der Spur. Mal mehr, mal weniger alltäglich ermittelt er Umstände, Fakten, Hintergründe und Lösungsansätze seiner Gäste. Verhör(t) ist eine Produktion des Haufe Steuer Office.

Schlagworte zum Thema:  Kanzleigründung , Kanzleiorganisation
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