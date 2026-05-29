Zeitbasierte Abrechnung verliert durch KI ihre Grundlage. Eine neue Studie zeigt, was Kanzleiinhaber tun können – und wo die größten Stellschrauben liegen.

"Wenn Prozesse, die früher Stunden in Anspruch nahmen, heute durch KI und Automatisierung in Minuten erledigt werden, verliert das Prinzip Zeit gegen Geld seine Grundlage", schreibt Kanzleiberater Thorsten Hesse, Gründer von formatC: consulting im Vorwort zu seiner Studie "Geschäfts- und Honorarmodelle in Zeiten von Künstlicher Intelligenz und Automatisierung". Im Zeitraum von Februar bis März 2026 nahmen 107 Kanzleiinhaber an der Umfrage teil. Die Studie erhebt keinen Anspruch auf Repräsentativität, liefert jedoch Einblicke in Entwicklungstendenzen der Branche.

KI trifft die umsatzstärksten Geschäftsfelder

Laut der Studie erwarten 94 Prozent der befragten Kanzleien großen oder sehr großen Einfluss von KI und Automatisierung auf die Finanzbuchhaltung. Bei der privaten Steuererklärung sind es 73 Prozent. Beide Geschäftsfelder machen laut STAX-Befragung 2024 der Bundessteuerberaterkammer rund 50 Prozent des Umsatzes bei Einzelkanzleien und rund 39 Prozent bei Berufsausübungsgesellschaften aus – das mache deutlich, so die Studie, wie dringend eine Anpassung des Geschäfts- und Honorarmodells ist.

62 Prozent der befragten Kanzleien stimmen zu, dass sich das Honorarmodell weg von der Zeitabrechnung hin zu wertbasierten Modellen entwickeln wird. Wer durch KI schneller wird, verdient im Stundenmodell weniger. Dr. Sebastian Voigt, Partner und Co-CEO der hyConsulting Group, beschreibt das Dilemma in einem Statement für die Studie so: "Für viele Arbeitsschritte brauchte ich früher vielleicht eine Stunde und heute nur noch 15 Minuten. Nach einem Cost-plus-Gedanken dürfte ich heute nur noch ein Viertel abrechnen, verdiene also deutlich weniger und mache mich selber damit kaputt."

Honorarmanagement hinkt hinterher

Vielen Kanzleien fehlen die Strukturen, um den Wandel zu gestalten. Die Mehrheit der befragten Kanzleien rechnet ihre Leistungen - per Handschlag oder mit schriftlichen Verträgen - auf Basis der StBVV ab. Laut Studie arbeiten mehr als die Hälfte ohne schriftliche Vergütungsvereinbarung – sie rechnen auf Basis der gesetzlichen Gebührenordnung ab, ohne den Leistungsumfang schriftlich zu fixieren. 53,5 Prozent der Einzelkanzleien haben keinen schriftlichen Dienstleistungskatalog, 32 Prozent keine dokumentierte Honorarstrategie. Hesse schätzt aus seiner Beratungspraxis mit mehr als 1.000 Kanzleien: Kanzleien lassen im Durchschnitt rund zehn Prozent ihres Honorarpotenzials ungenutzt. Dieses Potenzial ist renditewirksam und könnte die Transformation mitfinanzieren.

Stimmen aus der Praxis ergänzen die Studie

Ergänzend zur Umfrage befragte Hesse Expertinnen und Experten aus Steuerberatung, Unternehmensberatung und Technologie. Steuerberater Stefan Groß, Partner bei Peters, Schönberger & Partner, sagt: "Wir sind momentan mitten in der Transformation, die durch das Thema Künstliche Intelligenz natürlich nochmals katalytisch befeuert wird. Einfache Deklarationstätigkeiten wird immer mehr die Maschine übernehmen."

Steuerberater Dr. Martin Heyes, Partner bei kbht, formuliert es so: "Bei den klassischen Leistungen wird das Volumen sinken und damit auch der Preis, den man bei Mandanten dafür verlangen kann. Man muss sich als Kanzlei daher umorientieren und schauen: Womit verdiene ich eigentlich mein Geld? Formulare ausfüllen kann es nicht mehr sein."

Nicht alle teilen die Einschätzung, dass KI das Honorargefüge grundlegend erschüttern wird. Daniel Reisinger, Chefredakteur Honorargestaltung für Steuerberater bei Haufe-Lexware, sagt: "Ich glaube nicht, dass der Einsatz von KI zu einem erhöhten Preisdruck führt. Der Mandant ist froh, wenn er inhaltlich mit den Themen nichts zu tun hat – deswegen geht er ja zu seinem Steuerberater. Wenn man als Mandant von seiner Kanzlei gut beraten wird, zahlt man auch einen angemessenen Preis."

Was Kanzleien tun können

Die Studie leitet vier Handlungsempfehlungen ab.