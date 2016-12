28.04.2015 | Top-Thema

Buchhaltungsabläufe für die IT optimieren

Bild: Haufe Online Redaktion

In mehr als 30 Jahren IT-Einsatz in der Buchhaltung haben sich die Möglichkeiten der Standardlösungen für das Rechnungswesen stark verändert. Trotzdem wird in vielen Buchhaltungen noch in alten Strukturen gearbeitet, die die technischen Möglichkeiten moderner Buchhaltungssoftware nicht optimal ausschöpfen. In unserem Top-Thema zeigen wir Ihnen Optimierungspotenziale auf.mehr