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Buchhaltung

Rechenstreifen
Bild: Haufe Online Redaktion

Unter Buchhaltung versteht man die planmäßige, lückenlose, zeitlich und sachlich geordnete Aufzeichnung aller Geschäftsvorfälle. Als Buchhaltung wird jedoch auch die Abwicklung von Arbeiten verstanden, die mit der Finanzbuchhaltung zusammenhängen.  Grundlage der Buchhaltung sind die Belege. Es gilt der Grundsatz: Keine Buchung ohne Beleg.  

Je nachdem, welchen Zweck eine Buchhaltung verfolgt und welche Datengrundlage verwendet wird, haben sich verschiedene Buchhaltungsarten herausgebildet. So gibt es beispielsweise eine Finanz- und Betriebsbuchhaltung, eine Haupt- und eine Nebenbuchhaltung, eine Zentral- und eine Filialbuchhaltung. Die Finanzbuchhaltung ist neben der Betriebsbuchhaltung der wichtigste Bestandteil des betrieblichen Rechnungswesens. Sie hat das Ziel, zu dokumentieren und zu informieren.

Bestandteile der Finanzbuchhaltung

In der Finanzbuchhaltung werden alle Geschäftsvorgänge durch Buchungen in Konten festgehalten. Die Grundsätze der ordnungsgemäßen Buchführung, kurz GoB sind dabei zu beachten. Bei der doppelten Buchhaltung werden außerdem auf Bestandskonten alle Veränderungen im Betriebsvermögen dokumentiert. Die ordnungsgemäße Buchhaltung zeigt dem Unternehmer die wirtschaftliche Lage seines Unternehmens.
Am Jahresende werden aus den Daten der Buchhaltung die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung erstellt, die Teil des Jahresabschlusses sind.

Mitarbeiter in einem Lager
Mitarbeiter in einem Lager

Stichprobeninventur

Die hartnäckige Vorstellung, der gesamte Lagerbestand müsse einmal im Jahr als Vollaufnahme erfasst werden, hält sich wacker. Und doch wissen die meisten Finanzverantwortlichen: Selbst eine akribisch durchgeführte Stichtagsvollinventur bildet selten den tatsächlichen Bestand ab, weder mengen- noch wertmäßig. Das Top-Thema stellt die Vorteile und die Voraussetzungen der Stichprobeninventur vor, die eine echte Alternative zur Stichtagsvollinventur ist.
Klimaschutz in Lieferketten
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Zollchaos: Aufgaben im Rechnungswesen

Das chaotische Handeln einiger politischer Akteure hat zu großen Veränderungen und Unsicherheiten in der Weltwirtschaft geführt. Vor allem die neuen Zölle im Wirtschaftsverkehr mit den USA belasten die Unternehmen in Deutschland. Die Globalisierung der letzten Jahre hat dazu geführt, dass nicht nur internationale Konzerne von den neuen Kosten und Behinderungen betroffen sind, sondern auch viele kleine und mittlere Unternehmen. Vor allem Einkauf und Vertrieb müssen reagieren, alle Unternehmensbereiche sind involviert, besonders das Rechnungswesen.
Onlinebuchhaltung
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Buchhaltungslösungen mit besonderem Service für Steuerberater

Webbasierte Buchhaltungs-Tools

Die Digitalisierung macht vor der Buchhaltung nicht halt. Immer mehr Software-Lösungen drängen seit geraumer Zeit auf den Markt - insbesondere webbasierte Buchhaltungs-Tools haben Hochkonjunktur. Ihr Vorteil liegt auf der Hand: Egal ob mit dem PC, dem Tablet oder einem Smartphone: Die Nutzer können sich jederzeit von jedem Ort in ihre Lösung einloggen. Alles was dazu benötigt wird, ist eine Internetverbindung und ein Login.

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Tabelle mit Zahlen
Tabelle mit Zahlen
Digitalisierung in der Buchhaltung

Informationsaustausch

Die Buchhaltung steht nicht für sich allein, sie ist eingebunden mit vielen Kontakten in eine heterogene Welt. Und diese wird mehr und mehr digital. Um einfach, schnell, sicher und kostengünstig mit den Partnern kommunizieren zu können, muss die Buchhaltung Informationen digital austauschen. Beim Informationsaustausch mit den Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern, Behörden oder Banken wird das Verlangen nach Digitalisierung groß.
Reisekosten_Abrechnung_Formular_Heftklammer_DSC7424
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Digitalisierung in der Buchhaltung

Elektronische Reisekostenabrechnung

Die Abrechnung der Reisekosten leidet immer unter den zeitlichen Verzögerungen. Zunächst lassen sich die Mitarbeiter Zeit, um die Abrechnungen auszufüllen und an die Buchhaltung zu schicken. Dadurch wird eine zeitnahe Verbuchung oft unmöglich, Periodengrenzen werden überschritten. Danach wartet der Mitarbeiter auf die Prüfung und Überweisung der ausgelegten Beträge. Das dauert immer zu lange. Alle Beteiligte können zufrieden gestellt werden, wenn die Reisekostenabrechnung mithilfe digitaler Abläufe erledigt wird.
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Ausbildungsstart

5 wertvolle Tipps, wie neue Azubis schneller und besser Buchhaltung lernen

Es ist schwierig genug, geeignete Bewerber für den Ausbildungsberuf des Steuerfachangestellten zu finden. Wenn sich dann beide Seiten für den Ausbildungsvertrag entschieden haben, sollte die Ausbildung auch ein voller Erfolg werden. Dabei können Sie speziell im Kernfach „doppelte Buchführung“ helfen, denn selbst wenn sich junge Menschen für einen Beruf im Rechnungswesen entscheiden, heißt das noch lange nicht, dass ihnen das Verständnis von "Soll und Haben" von selbst zufliegt. Hier finden Sie 5 wertvolle Tipps, wie Rechnungswesen-Neulinge schneller zurechtkommen.
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