Es gibt ihn, den Unterschied zwischen der Kostenrechnung und dem Controlling. Die Kostenstellen und Kostenträger werden durch beschreibende Daten, die errechnet werden, dargestellt. Das Controlling benutzt diese Daten für die weitergehenden Analysen und Berechnungen. Da es die Trennung zwischen diesen Bereichen in der Praxis aber kaum noch gibt, schon gar nicht in kleinen und mittleren Unternehmen, behandeln wir an dieser Stelle die Kostenrechnung nicht als eigenständigen Aufgabenbereich.