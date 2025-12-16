KI im Controlling: Grundlagen, Anwendungen und zukünftige Entwicklungen

Controllerinnen und Controller stehen vor der Herausforderung, die Varianten der Künstlichen Intelligenz zu verstehen und sie wirksam in Aufgaben und Prozesse zu integrieren. In diesem Online-Seminar erhalten Sie einen kompakten, praxisorientierten Überblick über Konzepte, Anwendungsmöglichkeiten und Trends zu künstlicher Intelligenz. Die Teilnahme ist kostenlos.

Doppelte Herausforderungen für das Controlling

Künstliche Intelligenz verändert die Unternehmenssteuerung mit hoher Geschwindigkeit. Controllerinnen und Controller sind hier doppelt gefordert:

Sie müssen im Rahmen ihrer Strategiearbeit die Folgen, Risiken und Chancen für ihr Unternehmen einschätzen und bewerten können. Sie müssen die Potenziale und Anwendungsmöglichkeiten kennen, die sich in Controlling und Finance durch künstliche Intelligenz ergeben.

In diesem Grundlagen-Seminar zeigt Prof. Dr. Mischa Seiter, wie KI im Controlling bereits heute produktiv eingesetzt wird und welche Entwicklungen sich für die nächsten Jahre abzeichnen. Sie lernen zentrale Konzepte und Einsatzmöglichkeiten kennen und die Bedeutung für Ihr Unternehmen einzuschätzen. Zudem erfahren Sie, wie Organisationen typische Umsetzungsbarrieren überwinden und KI-Projekte erfolgreich implementieren.

Inhalte des Online-Seminars

Grundlagen zu KI: Verständnis für die wichtigsten Grundbegriffe schaffen Teilgebiete von KI: Von Machine Learning bis GenAI Einsatzfelder von KI im Controlling: Von Forecasting bis Kommentierung Implementierung von KI: Hürden erkennen und Akzeptanz schaffen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen: Einsatz von AI Agents im Controlling

Für wen ist dieses Online-Seminar gedacht?

Das Online-Seminar richtet sich an Fach- und Führungskräfte mit Controlling-Aufgaben, die relevantes Grundlagenwissen für den Einstieg in die Arbeit mit KI im Controlling benötigen. Dazu zählen u. a. Leiter Controlling, Controller, CFO / Leiter Rechnungswesen und Bilanzbuchhalter, aber auch Geschäftsführer und Unternehmensberater. Vorerfahrungen sind nicht notwendig.

Der Referent: Prof. Dr. Mischa Seiter

Mischa Seiter ist Professor am Institut für Business Analytics der Universität Ulm und wissenschaftlicher Leiter des International Performance Research Institute. Er ist Mitverfasser des Standardlehrbuchs „Controlling“ und einer der Macher des Podcasts „Controlling-Vordenker“.





