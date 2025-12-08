Horváth AI & Data Convention: Performance Intelligence - From Insights to Impact
Die Veranstaltung
Auf der Horváth KI- & Datenkonferenz 2026 teilen führende Expert:innen und Unternehmen ihre Erfahrungen und Best Practices. Im Rahmen der Veranstaltung diskutieren Vertreter:innen aus Wirtschaft und Praxis aktuelle Entwicklungen im Bereich Controlling, Performance Management und datengetriebener Unternehmenssteuerung. Zudem bietet die Konferenz zahlreiche Möglichkeiten zum Networking und fachlichen Austausch. Die Konferenzsprache ist Englisch.
Das Programm
Welcome and Introduction
Dr. Matthias Emler (Host), Partner, Head of AI, BI & Data, Horváth
Surprise Speaker
(To be announced soon)
From disruption to advantage: how AI and digitalization reshape performance
Marina Sverdel, Head of Digital Strategy and Business Transformation, RWE Offshore Wind
TED - Point of views from the audience
How to change to data-driven decision making
Achim Kempf, Digital Information Officer, Henkel
MarketmAInd − how to leverage AI in market intelligence at scale
Jens Grahlmann, Strategy Head for Market & Competitor Intelligence, Siemens AG
From Complexity to Clarity: Driving Global P2P Transformation through Centralization and Digital Innovation
Marcus Staude, Senior VP Global Shared Services, TÜV Rheinland AG
AI in Finance: How we Turn Visions into Reality with Predictive Analytics and Agentic AI
Udo Taddigs, Head AI Shared Services, Deutsche Telekom Services Europe SE
Performance Intelligence – Next level of Performance Management
Markus Kirchmann, Partner, Horváth; Danica Puhlmann Change Expert, Horváth
Breakout-Sessions
- Performance Intelligence – AI-powered decision making along the value chain
Dr. Oskar Schneider & Caroline Spiekermann, Horváth
- Next generation of AI & Data platforms – overview and best practices
Thomas Johanndeiter, Horváth
- Automation Intelligence – lift efficiency & productivity with Agentic AI
Ingo Alzner & Philipp Stempfle, Horváth
- AI in action – getting from chatting to automation
Johannes Porsch, Horváth
Digital Transformation on a scale: Real Lessons from the HRTracks Journey
Liudmilla Hack, Head of Digital Transformation & SAP HCM S/4 HANA Migration, BASF SE
AI-powered Accounting: How AI is reshaping Finance
Martin Breitschädel, Manager, Munich Re
Controlling on its way to the AI era − how DIEHL is taking direction
Tolga Aydin, Deputy Head of Corporate Controlling/Head of Corporate Reporting, Diehl Group
Summary & Conclusion
Dr. Matthias Emler, Partner, Horváth
Get Together am Vorabend
Am Vorabend, 4. März 2026, lädt Horváth alle Teilnehmenden ab 19:00 Uhr im Sheraton Düsseldorf Airport Hotel zu einem Networking-Event ein.
Informationen und Anmeldung
Termin
Donnerstag, 5. März 2026 | 9:00 bis 17:00 Uhr
Ort
DUSconference plus
Düsseldorf International Airport
Terminal Ring 1
40474 Düsseldorf
Teilnahmegebühren
990,00 € zzgl. MwSt.
