Am 5. März 2026 findet die Horváth KI- & Datenkonferenz unter dem Motto "Performance Intelligence: From Insights to Impact" in Düsseldorf statt. Die Hauptthemen umfassen wertorientierte KI- & Datenanwendungen, innovative Technologien zur Entscheidungsunterstützung sowie konkrete Anwendungsbeispiele aus den Bereichen Finanzen, Vertrieb und Betrieb.

Die Veranstaltung

Auf der Horváth KI- & Datenkonferenz 2026 teilen führende Expert:innen und Unternehmen ihre Erfahrungen und Best Practices. Im Rahmen der Veranstaltung diskutieren Vertreter:innen aus Wirtschaft und Praxis aktuelle Entwicklungen im Bereich Controlling, Performance Management und datengetriebener Unternehmenssteuerung. Zudem bietet die Konferenz zahlreiche Möglichkeiten zum Networking und fachlichen Austausch. Die Konferenzsprache ist Englisch.

Das Programm

Welcome and Introduction

Dr. Matthias Emler (Host), Partner, Head of AI, BI & Data, Horváth

Surprise Speaker

(To be announced soon)

From disruption to advantage: how AI and digitalization reshape performance

Marina Sverdel, Head of Digital Strategy and Business Transformation, RWE Offshore Wind

TED - Point of views from the audience

How to change to data-driven decision making

Achim Kempf, Digital Information Officer, Henkel

MarketmAInd − how to leverage AI in market intelligence at scale

Jens Grahlmann, Strategy Head for Market & Competitor Intelligence, Siemens AG

From Complexity to Clarity: Driving Global P2P Transformation through Centralization and Digital Innovation

Marcus Staude, Senior VP Global Shared Services, TÜV Rheinland AG

AI in Finance: How we Turn Visions into Reality with Predictive Analytics and Agentic AI

Udo Taddigs, Head AI Shared Services, Deutsche Telekom Services Europe SE

Performance Intelligence – Next level of Performance Management

Markus Kirchmann, Partner, Horváth; Danica Puhlmann Change Expert, Horváth

Breakout-Sessions

Performance Intelligence – AI-powered decision making along the value chain

Dr. Oskar Schneider & Caroline Spiekermann, Horváth

Dr. Oskar Schneider & Caroline Spiekermann, Horváth Next generation of AI & Data platforms – overview and best practices

Thomas Johanndeiter, Horváth

Thomas Johanndeiter, Horváth Automation Intelligence – lift efficiency & productivity with Agentic AI

Ingo Alzner & Philipp Stempfle, Horváth

Ingo Alzner & Philipp Stempfle, Horváth AI in action – getting from chatting to automation

Johannes Porsch, Horváth

Digital Transformation on a scale: Real Lessons from the HRTracks Journey

Liudmilla Hack, Head of Digital Transformation & SAP HCM S/4 HANA Migration, BASF SE

AI-powered Accounting: How AI is reshaping Finance

Martin Breitschädel, Manager, Munich Re

Controlling on its way to the AI era − how DIEHL is taking direction

Tolga Aydin, Deputy Head of Corporate Controlling/Head of Corporate Reporting, Diehl Group

Summary & Conclusion

Dr. Matthias Emler, Partner, Horváth

Get Together am Vorabend

Am Vorabend, 4. März 2026, lädt Horváth alle Teilnehmenden ab 19:00 Uhr im Sheraton Düsseldorf Airport Hotel zu einem Networking-Event ein.

Informationen und Anmeldung

Termin

Donnerstag, 5. März 2026 | 9:00 bis 17:00 Uhr

Ort

DUSconference plus

Düsseldorf International Airport

Terminal Ring 1

40474 Düsseldorf

Teilnahmegebühren

990,00 € zzgl. MwSt.

Weitere Infos und Anmeldung

Ein Rückblick auf die Veranstaltung 2024