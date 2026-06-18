Themenseite

Performance Management - Leistungsmanagement

Formel 1 Autorennen
Bild: Haufe Online Redaktion

Performance Management ist eine Kernfunktion von HR und ist eng mit anderen HR-Prozessen, wie dem Talent Management oder dem Kompetenzmanagement verzahnt. Auf dieser Themenseite finden Sie einen Überblick über den Performance Management Prozess sowie Methoden und Instrumente, die für das Performance Management zu Einsatz kommen.

Performance Management Definition

Performance Management (deutsch: Leistungsmanagement) umfasst alle Aktivitäten und Prozesse, die darauf abzielen die Leistung der Mitarbeiter zu steuern und optimal für das Erreichen der Unternehmensziele einzusetzen.

Lesen Sie dazu auch: Wie Performance Management zum Organisationserfolg beiträgt

Performance Management Prozess

Ungeachtet dessen, dass viele weitere HR-Prozesse (wie beispielsweise Kompetenzmanagement oder Personalentwicklung) eng mit dem Performance Management verzahnt sind, hat der Performance Management Prozess im engeren Sinne klassischerweise folgende drei Elemente:

  • Zieldefinition und Zielvereinbarung
  • Leistungserfassung/-messung und Leistungsbeurteilung
  • Verknüpfung mit dem Anreizsystem (leistungsabhängige Vergütung)

Die einzelnen Elemente des Performance Management Prozesses sind im Detail in den Unternehmen ganz unterschiedlich ausgestaltet.

Performance Management Instrumente: Zielvereinbarung & Co.

Zielvereinbarungen sind ein Führungsinstrument und ein essentieller Teil des betrieblichen Performance Managements. Das Konzept der Zielvereinbarung geht auf den Management-Vordenker Peter F. Drucker zurück ("Management by Objectives").

Häufig findet die Zielvereinbarung einmal jährlich statt, sie kann aber auch in kürzeren Zyklen erfolgen. Unterschiedlich können auch die Art der Ziele sein (Sachziele vs. Entwicklungsziele, quantitative vs. Qualitative Ziele). Im Rahmen des Performance Managements unterscheidet man zudem zwischen Individualzielen, Teamzielen, Bereichszielen und Unternehmenszielen.

Was Unternehmen beim Formulieren von Zielvereinbarungen, bei Zielvereinbarungsprozess und bei Zielvereinbarungsgesprächen mit Mitarbeitern beachten sollten, erfahren Sie auf unserer Themenseite "Zielvereinbarung".

Performance Management: Methoden zur Leistungsbeurteilung

Auch die Leistungsbeurteilung ist ein essentieller Teil des Performance Managements. Die Leistungsbeurteilung bezieht sich im Gegensatz zur Potenzialbeurteilung auf Leistungen und Verhalten eines Mitarbeiters in der Vergangenheit. Auch hier können verschiedene Methoden und Arten der Leistungsbeurteilung zum Einsatz kommen. Man unterscheidet beispielsweise

  • Freie Beurteilung
  • Rangordnungsverfahren
  • Rangordnungsverfahren mit Verteilungsvorhaben (sogenanntes Forced Ranking oder Guided Distribution)

Die Leistungsbeurteilung kann als reine Vorgesetztenbeurteilung (top-down) erfolgen oder als sogenanntes 360-Grad-Feedback, bei dem neben der Führungskraft auch Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeitende und Kunden an der Beurteilung beteiligt werden.

Analog zur Zielvereinbarung findet die Leistungsbeurteilung im Rahmen des Performance Managements in vielen Unternehmen einmal jährlich statt – im Rahmen eines Mitarbeitergesprächs (auch Zielerreichungsgespräch genannt). Im Zuge der Digitalisierung und dem einhergehenden schnellen Wandel der Arbeitswelt gilt dieser jährliche Zyklus der Leistungsbeurteilung als überholt. Viele Unternehmen setzen daher inzwischen auf kürzere Abstände und agilere Methoden der Leistungsbeurteilung (siehe Abschnitt agiles Performance Management unten).

Aktuelles zum Thema Leistungsbeurteilung lesen Sie auch hier:

Performance Management: Systeme zur Leistungsabhängigen Vergütung

Die Idee hinter einer leistungsabhängigen Vergütung (häufig auch "variable Vergütung" genannt) ist es, im Rahmen des Performance Managements ein Anreizsystem zu schaffen, das die Motivation der Mitarbeitenden und damit deren Leistung erhöht. Es gibt eine Vielzahl an Modellen der leistungsorientieren Vergütung. Leistungsorientierte Vergütung ("Pay for Performance") eignet sich jedoch nicht für alle Positionen und Mitarbeitergruppen. Fraglich ist außerdem, ob sich die Verknüpfung von individueller Leistung mit variablen Vergütungsbestandteilen überhaupt auf die Motivation auswirkt. Derzeit geht der Trend dahin, den Individualbonus zugunsten eines Teambonus oder anderer Kollektivboni abzuschaffen.

Mehr dazu lesen Sie in folgenden Beiträgen:

Performance Management Software

Um den Performance Management Prozess digital abzubilden, setzen viele Unternehmen Software ein. Es gibt spezialisierte ("standalone") Performance-Management-Lösungen. Häufig sind Module für das Performance Management auch Bestandteil einer integrierten Talent Management Software oder eine HCM-Suite. Performance Management Software wird in der Regel von der HR-Abteilung implementiert, um Führungskräfte bei allen Aktivitäten rund um den Performance Management Prozess zu unterstützen, zum Beispiel bei der Dokumentation von Zielvereinbarungen, Performance Reviews oder Personalentwicklungsmaßnahmen. 

Agiles Performance Management: Das OKR Modell

Der oben beschriebene Performance Management Prozess beruht, wie eingangs erwähnt, auf Peter Druckers Konzept des "Management by Objectives" (Führen mit Zielvereinbarungen). Dieses Konzept ist nun allerdings bereits über 60 Jahre alt und passt nur noch bedingt in die heutige Arbeitswelt. Im Zuge der Digitalisierung und der Transformation hin zu einer agilen Organisation, wenden sich daher immer mehr Unternehmen vom Konzept des MbO ab und führen stattdessen OKR als neue Methode des Ziel- und Performance Managements ein. OKR steht für "Objectives & Key Results".

Auf den ersten Blick ähneln sich beide Konzepte, es gibt jedoch entscheidende Unterschiede. Während die Ziele bei MBO quantitativ und oft als KPIs formuliert sind, bestehen OKRs aus qualitativen Objectives, die durch Key Results in quantitative Schlüsselergebnisse gegliedert werden. Ein weiterer wichtiger Unterschied zwischen OKR und klassischem "Führen mit Zielen" ist, dass die Zielerreichung im OKR-Modell nicht mit einem monetären Anreizsystem verknüpft ist. OKR als Methode des Performance Managements findet vor allem in agilen Unternehmen Anwendung. Unter anderen setzen Google, Twitter und Linkedin das OKR Modell ein.


Konzentrierte Frau im Gespräch
Konzentrierte Frau im Gespräch
Mitarbeitergespräche

Wie Führungskräfte die eigene Dialogfähigkeit stärken

Mitarbeitergespräche sind ein zentrales Element im Performance Management. Hier entscheidet sich, ob Vertrauen und Engagement wachsen oder erodieren. Dialogische Führungskommunikation setzt dabei auf Transparenz einerseits und auf das Einbeziehen der Beschäftigten andererseits. Wodurch sich Führung im Dialog auszeichnet, wie Führungskräfte die eigene Dialogfähigkeit testen können und wo KI beim Mitarbeitergespräch unterstützen kann.

Wie Führungskräfte die eigene Dialogfähigkeit stärken
Kreislaufwirtschaft zirkuläres System spirale
Kreislaufwirtschaft zirkuläres System spirale
Nachhaltigkeitscontrolling

Wie wird Nachhaltigkeit wirksam? 3 Maßnahmen für eine integrierte Steuerung

Nachhaltigkeit kann nur wirksam werden, wenn es in der gleichen Logik gesteuert wird wie finanzielle Zielgrößen. Dazu muss Nachhaltigkeit in die „normale“ Unternehmenssteuerung integriert werden. Auf Basis der Chief Sustainability Officer Studie 2026 haben Maren Hartmann und Janina Bremer die aktuelle Situation analysiert und geben 3 Empfehlungen, wie Nachhaltigkeit wirksam wird. 
Unternehmen im Spannungsfeld
Unternehmen im Spannungsfeld
Transformation in der Industrie

Transformation der Industrie Effizienz & Wachstum steigern

Industrieunternehmen müssen 2026 gleichzeitig Kosten senken und in Wachstum investieren. Die Duale Transformation verbindet beide Ziele: Effizienz finanziert Wachstum – Wachstum stabilisiert Effizienz. Wie Unternehmen die entscheidenden Faktoren skalierbare KI, klare Daten-Ownership und konsequente Übersetzung von Innovation in Umsatz realisieren können, erläutern Thomas Spanuth und Malte Pielkau-Eisenberg in diesem Beitrag.
Titelbild S CPMC 2026 SE 6 Tabelar Foundation Models
Titelbild S CPMC 2026 SE 6 Tabelar Foundation Models
6. CPMC Jahreskonferenz Performance Management & Controlling

Tabular Foundation Models: Neues KI-Werkzeug für datengetriebenes Performance Management

Tabular Foundation Models (TFM) stellen eine neue Generation künstlicher Intelligenz dar, die speziell auf strukturierte Unternehmensdaten ausgerichtet ist. Prof. Matthias D. Mahlendorf (Frankfurt School) erläuterte, welche unmittelbaren strategischen und operativen Implikationen sich darauf für CFOs und Finanzorganisationen ergeben.
Dr. Matthias Hauser
Dr. Matthias Hauser
6. CPMC Jahreskonferenz Performance Management & Controlling

Transformation des CFO-Bereichs bei der Deutschen Bank: KI-gestütztes Performance Management

Angesichts steigender Komplexität, wachsendem Profitabilitätsdruck und der zunehmenden Bedeutung von Künstlicher Intelligenz hat sich der CFO-Bereich der Private Bank der Deutschen Bank grundlegend verändert. CFO Dr. Matthias Hauser erläuterte den Weg von einer historisch gewachsenen, fragmentierten Steuerungslandschaft hin zu einem integrierten, datengetriebenen und KI-unterstützten Performance-Management-Modell.
Harald Klaiber, CFO von ebm-papst
Harald Klaiber, CFO von ebm-papst
6. CPMC Jahreskonferenz Performance Management & Controlling

Performance Management bei ebm-papst: Wertbeitrag strategischer Initiativen im Fokus

Vor dem Hintergrund operativer und strategischer Defizite hat die ebm-papst Gruppe eine umfassende Transformation eingeleitet. Harald Klaiber, CFO & Chief Transformation Officer der ebm-papst Gruppe, stellte das Transformations- und Steuerungskonzept des Unternehmens vor. Im Zentrum steht die konsequente Ausrichtung des Performance Managements auf den messbaren Wertbeitrag strategischer Initiativen.
Hanno Höhn zeigt, wie man Strategien zügig umsetzen kann
Hanno Höhn zeigt, wie man Strategien zügig umsetzen kann
6. CPMC Jahreskonferenz Performance Management & Controlling

Progress over Perfection: Wie Performance Management zur Triebkraft der Transformation wird

Unter dem Leitgedanken „Progress over Perfection“ zeigt Hanno Höhn, Chief Performance Officer des Filterherstellers MANN+HUMMEL, wie Performance Management zum Motor einer nachhaltigen Transformation werden kann. Entscheidend sei, nicht in Konzepten zu verharren, sondern Strategie in konkretes Handeln zu übersetzen: schnell, fokussiert und messbar. In der Podiumsdiskussion stand "Maßnahmenplanung über Budgetierung" im Fokus.
Dr. Kim Luisa Dillenberger bei der Begrüßung
Dr. Kim Luisa Dillenberger bei der Begrüßung
6. CPMC Jahreskonferenz Performance Management & Controlling

Controlling Forward: Wie Performance Management in turbulenten Zeiten zum Steuerungsanker wird

Wie kann Steuerung in einem Umfeld permanenter Unsicherheit neu ausgerichtet werden? Antworten auf diese Frage lieferten Prof. Dr. Ronald Gleich und Dr. Kim Luisa Dillenberger und die Referierenden auf der 6. Jahreskonferenz Performance Management & Controlling. Zahlreiche Praxisbeispiele zeigten: Transformation im Controlling ist möglich - und lieferten auch die Erfolgsfaktoren dafür.
Titelbild: S PFK 2025 SE 5 Georg Fischer
Titelbild: S PFK 2025 SE 5 Georg Fischer
Planungsfachkonferenz 2025

BI-Implementierung bei Georg Fischer: Von fragmentierter Planung zur integrierten Management-Suite

Mit dem bisherigen heterogenen Planungsportfolio beim Industriekonzern Georg Fischer waren konsistente Steuerungsimpulse nur bedingt möglich. Fabian Ipsa (Georg Fischer AG) und Dirk Böckmann (Virtivity GmbH) zeigten, wie eine leistungsfähige Steuerungsplattform mit Apollo realisiert wurde. Im Fokus stand der Aufbau integrierter, transparenter Planungs- und Steuerungsprozesse sowie die Sicherstellung einer hohen Akzeptanz im ganzen CFO-Bereich.
Controller Magazin 1/2026
Controller Magazin 1/2026
Controller Magazin Ausgabe 01/2026

Wirksames Kostenmanagement

Kostenmanagement gewinnt in Zeiten wirtschaftlich rauer See wieder deutlich an Bedeutung. Es ist aber weit mehr als das Kürzen von Budgets – es geht um strategische Steuerung, Transparenz und die Fähigkeit, flexibel auf Veränderungen zu reagieren. Im Schwerpunktthema dieser Ausgabe beleuchten wir moderne Ansätze, die Kostenstrukturen sichtbar machen und Handlungsspielräume eröffnen.  Viele weitere Beiträge widmen sich dem KI-Einsatz im Controlling.
CdC 2025
CdC 2025
Congress der Controller

Vonovia gewinnt Albrecht Deyhle Award for Controlling Excellence

Mit dem Projekt „Datenbasierte Steuerung & Führung Vonovia“ hat das Wohnungsunternehmen Vonovia SE den „Albrecht Deyhle Award for Controlling Excellence“ 2025 des Internationalen Controller Vereins (ICV) gewonnen. Der Preis wurde am 28. April im Rahmen des Congresses der Controller in München verliehen. Durch das Projekt wurden eine wertvolle Kostensenkung sowie neue Verhaltensmuster ausgelöst.
Leistung
Leistung
Gesunde Hochleistung

Die Erfolgsmuster von High-Energy-Unternehmen

In vielen Unternehmen steigt der Druck, teils intern getrieben, teils befeuert durch Faktoren wie dem rasanten techno­logischen Fortschritt, Disruption auf Märkten sowie geopolitische Um­brüche. Entschei­dend dabei ist, wie Organi­sationen, Führungs­­kräfte und Mitarbeitende damit umgehen. Es geht darum, Energie zu mobilisieren statt den Druck zu erhöhen. Empirische Daten zeigen, was High-Pressure- und High-Energy-Unternehmen unterscheidet.

Die Erfolgsmuster von High-Energy-Unternehmen
Controller Magazin 3/2024
Controller Magazin 3/2024
Controller Magazin Ausgabe 03/2024

Kostenmanagement: Sicher und erfolgreich durch volatile Zeiten

Angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland suchen Unternehmen verstärkt nach Einsparmöglichkeiten. Deswegen haben wir das Thema Kostenmanagement als Schwerpunkt des aktuellen Controller Magazins gewählt. Die Beiträge decken ein breites Spektrum von Werkzeugen, Praxisbeispielen sowie Projektmanagement ab und bieten konkrete Unterstützung und Lösungsansätze. 
Shop
Themensuche
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Zum Thema Performance-Management
Haufe Shop: Problemfaktor Minderleistung
Problemfaktor Minderleistung

Dieses Buch analysiert die Ursachen von Low Performance und zeigt anhand von Fallbeispielen, wie Sie rechtzeitig handeln und Mitarbeiter:innen neu motivieren können. Mit praxisnahen Strategien und Impulsen bietet es Wege, Minderleistung nachhaltig und effektiv anzugehen. 
Fachbeiträge & Kommentare
Sauer, SGB III § 1 Ziele de... / 2.7 Zielvereinbarung (Abs. 3)
Kommentar
HR Digitalisierung: So geli... / 1.2 Aktueller Digitalisierungsstatus im Mitarbeiter Life Cycle
Beitrag
HR Digitalisierung: So geli... / 2.2.2 KI-Anwendungsbereiche in HR
Beitrag
Nachhaltigkeitsmanagement: ... / 3 Finance, Controlling, Risikomanagement
Beitrag
Performance Management aus ... / 1 Performance Management
Beitrag
Alle anzeigen
Meistgelesene Beiträge
Geringwertiges Wirtschaftsgut
989
BEEG (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz)
901
Häusliches Arbeitszimmer absetzen
636
Reverse Charge Verfahren
369
Doppelte Haushaltsführung
253
Kurzfristige Beschäftigung
246
Festsetzungsverjährung
244
Eingruppierung TVöD
200
Verdeckte Gewinnausschüttung (vGA)
172
Unentgeltliche Wertabgabe
164
Verwandte Themen
Controlling Transformation Künstliche Intelligenz (KI) Unternehmenskultur Leadership Digitalisierung Mitarbeitergespräch Mitarbeiterzufriedenheit PERSONALquarterly Weiterbildung Personalentwicklung Controller Change Management Personalarbeit CFO Mitarbeitermotivation Studie Podcast neues lernen Rechnungslegung Internationaler Controller Verein Kongress HR-Management Reporting Strategie Arbeitszeit Organisationsentwicklung HR-Software New Work Work Life Balance HANA