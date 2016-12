28.04.2016 | News ControllerPreis 2016

Controller-Team meistert Carve out und strategische Neuausrichtung parallel

Bild: Internationaler Controller Verein

Der ControllerPreis 2016 des Internationalen Controller Vereins (ICV) geht an das Controlling-Team der Covestro Deutschland AG. Am Montag (25. April) wurde der Preis auf dem 41. Congress der Controller in München verliehen. Ausgezeichnet wurde die Covestro-Mannschaft für das Projekt: „Umfassendes Re-Design des gesamten Controllings als Folge des Carve Outs von Covestro aus dem Bayer-Konzern“.mehr