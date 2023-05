Controller von Merck gewinnen ICV Excellence Award 2023

Der ICV Controlling Excellence Award 2023 ging an ein Team der Merck KGaA um Alexander Lind. Ausgezeichnet wurde eine Lösung zur Effizienzsteigerung und Flexibilisierung des Planungsprozesses. Die Veränderungen wurden in einen größeren Transformationsprozess bei Merck eingebettet.

Höhere Flexibilität und Effizienz in der Unternehmenssteuerung überzeugt die Jury

Die Jury um Prof. Dr. Utz Schäffer (WHU Otto-Beisheim School of Management) zeichnete das Transformationsprojekt "Enabling High-impact Culture in Financial Steering" aus. Insbesondere die höhere Flexibilität und Effizienz in der Unternehmenssteuerung sowie die Einbettung in einen kulturellen Transformationsprojekt haben die Jury überzeugt. Der Preis wurde auf dem 47. Congress der Controller am 15. Mai in München von Prof Schäffer und Prof. Dr. Heimo Losbichler (ICV-Vorsitzender) verliehen.

Alter Planungsprozess war zu lang und zu aufwändig

Unter dem Motto „Enabling High-impact Culture in Financial Steering“ hat ein Controlling-Team von Merck den traditionellen, langsamen Planungsprozess reformiert. Nach sechs Monaten der aufwändigen Planung waren die Ergebnisse schon überholt. Diese erfolgte mit einem hohen manuellen Excel-basierten Anteil. Zudem war er fokussiert auf interne Budgets und der darauf basierenden Intensivierung. Die vereinbarte Ressourcenallokation dominierte das ganze Jahr und konnte nicht unterjährig verändert werden. Dass sich im Planungsprozess die Aufgaben strategische Planung, operative Planung, finanzielle Zielsetzung und Forecasting in verschiedenen Phasen überschnitten, war auch nicht hilfreich.

Mit dem Projekt „LEAP“ sollten diese Defizite beseitigt und weitreichende Verbesserungen realisiert werden:

Der Fokus sollte mehr auf externe Faktoren wie Markt und Kunden gelegt werden.

Die nach zahlreichen Akquisitionen deutlich gestiegene Komplexität der Planung sollte wesentlich vereinfacht werden.

Dabei hatte das Team den Anspruch, den Prozess nicht nur zu verbessern, sondern radikal neu zu denken. Dies hatte auch großen Einfluss auf die finanzielle Steuerung.

Im Ergebnis gelang es,

den Prozess Strategische Entwicklung von 6 auf 3 Monate zu halbieren den operativen Planungsprozess ersatzlos zu streichen, den Prozess der finanziellen Zielbildung (früher in OP) top down durchzuführen und auf 6 Wochen zu beschränken und die Forecastprozesse von einem Jahresend-Forecast auf einen rollierenden Forecast umzustellen und deutlich zu verkürzen.

Bild: Merck KGaA, Präsentation auf dem Congress der Controller 2023

Abb: Alter und neuer Planungsprozess im Vergleich

Quelle: Merck KGaA, Präsentation auf dem Congress der Controller 2023

Das Projekt war kein Selbstläufer. Die technologische Lösung wurde im Laufe des Projekts stetig an neue Anforderungen angepasst. Darüber hinaus war eine Veränderung des Mindsets erforderlich – ein Prozess, der sich noch über die nächsten Jahre erstrecken wird.

Weitere Nominierte: Henkel und TX Group

Neben Merck waren auch Controller Teams von Henkel und der TX Group nominiert: