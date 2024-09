Status Quo und Zukunft des Controllings

Prof. Dr. Utz Schäffer und Prof. Dr. Marko Reimer, Direktoren des Instituts für Management und Controlling (IMC) der WHU – Otto Beisheim School of Management, begrüßten knapp 160 Teilnehmer zum 18. WHU Campus for Controlling in Vallendar. Dieses Jahr drehte sich alles um ESG, Krisenbewältigung, Data Analytics und Digitalisierung in der Planung und Steuerung.

Bereits zum 18. Mal ließen sich Finanzvorstände, Führungskräfte und Controllingexperten auf der Konferenz durch fünf Impulsvorträge und den intensiven Austausch mit der Community inspirieren und motivieren. Besonders die Steuerung von Nachhaltigkeit, die Rolle des CFOs in Krisen und der Umgang mit Analytics und digitalen Tools spielten in den Keynotes sowie in den anschließenden Gesprächen eine große Rolle.

Nachhaltigkeit in der Unternehmenssteuerung

Das Thema ESG prägte den Vormittag. So eröffnete Prof. Dr. Utz Schäffer die Konferenz mit seinem Vortrag über Anspruch und Wirklichkeit beim Umgang mit ESG in Unternehmen. Auf Basis der aktuellen Studie des WHU Controller Panels hob er die steigende Bedeutung einer umfassenden Auseinandersetzung mit der ESG-Strategie in der Steuerung sowie die damit einhergehende notwendige Positionierung des Controllings als „Single Source of Truth“ im Unternehmen hervor.

Auch Melanie Kreis, CFO DHL Group, unterstrich die Notwendigkeit, eine vollumfängliche ESG-Strategie im Unternehmen zu implementieren. Hierbei diskutierte sie insbesondere die Herausforderungen der Kommerzialisierung von ESG-Ansätzen.

Bild: WHU - Otto Beisheim School of Management

Controlling in Krisensituationen

Nach dem MIttagessen rückte die Rolle des CFOs in Krisen durch die Keynote von Dr. Harald Nippel in den Vordergrund. Er stellte das Sanierungskonzept der Leonie AG vor und ging auf die besonderen Herausforderungen ein, wie z.B. das Austarieren der Interessen der unterschiedlichen Stakeholdergruppen, denen sich ein CFO stellen muss. Hierbei wurde ein besonderes Augenmerk auf das StaRUG (Gesetz über den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen für Unternehmen) als Sanierungsinstrument geworfen.

Bild: WHU - Otto Beisheim School of Management

Digitalisierung in Planungs- und Steuerungsprozessen

Am Nachmittag verlagerte sich der Schwerpunkt der Impulsvorträge auf den Einfluss der Digitalisierung auf die zentralen Tätigkeiten von Controllerinnen und Controllern. Im Zuge dessen vermittelte Dr. Robert Hauber von der Telekom Deutschland seine Erfahrungen mit digitalen Tools im Planungs- und Steuerungsprozess. So berichtete er von der Digitalisierungs-Journey der Telekom Deutschland und zeigte auf, wie maschinengestützte, selbstlernende Systeme die strategische Planung und das monatliche Forecasting unterstützen.

Zum Abschluss präsentierte Steven Lehmann von Johnson & Johnson Komponenten des Erfolgs und Fehler im Umgang mit Künstlicher Intelligenz. Anhand von sieben Regeln skizzierte er, wie ein Data Analyst Daten in Handlungsinhalte überführen sollte, um einen positiven Impact für das Unternehmen zu erzielen.

Die einzelnen Impulsvorträge werden im Rahmen dieser Serie noch detailliert vorgestellt. Bleiben Sie dabei!

Hinweis: Der 19. WHU Campus for Controlling findet am 5. September 2025 in Vallendar statt.