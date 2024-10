Künstliche Intelligenz: Die 7 Regeln für den KI-Einsatz bei Johnson & Johnson

Wie öffnet man den Weg zum erfolgreichen KI-Einsatz in Unternehmen? Johnson & Johnson hat dazu 7 Regeln zur Herangehensweise an KI festgelegt, die Steven Lehmann, Head of Data Science and Analytics Strategy EMEA vorstellte. Mit diesen Vorgaben hat Johnson & Johnson ein fortschrittliches Denken bei den eigenen Mitarbeitern verankert und somit den Weg für die Zukunft mit Künstlicher Intelligenz geebnet.