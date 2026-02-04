Am 14. Januar 2026 ist Siegfried Gänßlen, langjähriger Vorstandsvorsitzender des Internationalen Controller Vereins, im Alter von 79 Jahren verstorben. Der ICV-Vorstand würdigt seine Verdienste um das Controlling und den Verein in einem Nachruf.

Mit tiefer Betroffenheit nehmen wir Abschied von Siegfried Gänßlen, der den Internationalen Controller Verein über mehr als vier Jahrzehnte hinweg in außergewöhnlicher Weise geprägt hat.

Über 40 Jahre war er dem ICV eng verbunden – davon 20 Jahre als Mitglied des Vorstands, zwölf Jahre als Vorstandsvorsitzender und fünf Jahre als Mitglied des ICV-Kuratoriums.

Als Gründungsmitglied zahlreicher Fach- und Arbeitskreise sowie als langjähriger Ideengeber und Initiator der ICV-Ideenwerkstatt hat er entscheidende Impulse für die fachliche und strategische Weiterentwicklung des ICV und des Controllings gesetzt.

Besonders hervorzuheben ist sein außergewöhnliches ehrenamtliches Engagement für den ICV, das er neben seinen umfangreichen beruflichen Aufgaben als CEO der Hansgrohe SE mit großer Leidenschaft, Disziplin und Überzeugungskraft ausübte. Dem Congress der Controller galt dabei sein besonderes Herzblut: Auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten führte er diese ​Veranstaltung der Controlling-Community mit hoher Professionalität und Weitblick und entwickelte sie zu einem dauerhaft sehr erfolgreichen jährlichen Highlight.

Siggi war für uns weit mehr als ein Funktionsträger. Er war Vorbild, Impulsgeber und ein Mensch, der andere mitnahm und inspirierte. Sein Tod hinterlässt im ICV eine schmerzliche Lücke – fachlich wie persönlich.

Zugleich sind wir von großer Dankbarkeit erfüllt, dass wir ihn über so viele Jahre hinweg in seiner privaten und professionellen Persönlichkeit bei uns haben durften.

Wir danken Siggi für seine Treue, seine Klarheit und sein unermüdliches Wirken für den ICV. Er wird uns fehlen und wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren.

In tiefer Trauer und mit aufrichtiger Anteilnahme sind unsere Gedanken bei Christine und seiner Familie.

Der ICV-Vorstand

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Auch die Redaktion des Controller Magazins trauert um Siegfried Gänßlen. Er war ein wertvoller Impulsgeber für die Weiterentwicklung des Magazins. Als Autor konnte er fachliche und menschliche Aspekte des Controllings verknüpfen und so unsere Leserinnen und Leser inspirieren und motivieren. Wir werden ihn immer in dankbarer Erinnerung behalten.

Conrad Günther und Günther Lehmann

im Namen des gesamten Controller Magazin-Teams