Business Transformation im CFO-Bereich bedeutet heute weit mehr als die Einführung eines neuen Systems. Umgekehrt setzt die erfolgreiche Einführung neuer Systeme wie S/4HANA auch eine Transformation von Organisation und Prozessen voraus. In dieser Folge von Controlling Vordenker spricht Prof. Dr. Mischa Seiter mit Dr. Kristina Strack von SET Management Consulting über aktuelle Herausforderungen und Erfolgsfaktoren von Finance-Transformationen.

Technologie, Fachlichkeit und Organisation müssen gemeinsam gedacht werden.

Im Gespräch geht es um die erfolgreiche Gestaltung von S/4HANA-Transformationen, die Verzahnung von Finance und IT sowie die Frage, wie Digitalisierung im Controlling echten Mehrwert schafft. Deutlich wird: Transformation gelingt nur dann nachhaltig, wenn Technologie, Fachlichkeit und Organisation gemeinsam gedacht werden – und Finance vom reinen Zahlenlieferanten zum aktiven Steuerungspartner wird.

Dr. Kristina Strack ist Associate Partner und Gründungsmitglied von SET Management Consulting. Ihre Beratungsschwerpunkte liegen in der Unternehmenssteuerung und der technologie-getriebenen Transformation von größeren Mittelständlern und Konzernen. Seit mehr als 15 Jahren berät sie ihre Kunden bei der Strategieentwicklung und der anschließenden Umsetzung in Organisation, Prozessen und Systemen.

Die Episode behandelt unter anderem folgende Themen:

Transformation an der Schnittstelle von Finance, IT und Management

Aktuelle Trends im CFO-Bereich: Kostendruck, neue Geschäftsmodelle, Systemerneuerungen

Besonderheiten des Beratungsansatzes von SET Management Consulting

Einsatzmöglichkeiten von KI in Abschlussprozess und Management Reporting

Erfolgsfaktoren von S/4HANA-Transformationen: Klarheit bei Zielbild und Entscheidungskompetenz

End-to-End-Integration von Beschaffung, Produktion und Vertrieb beachten

Veränderung im Management Reporting: Komplexität reduzieren, Steuerungsrelevanz steigern

Neue Erwartungen an Controller: Entscheidungsoptionen schnell liefern

Über den Controlling Vordenker-Podcast

Im Controlling Vordenker-Podcast sprechen die Controlling-Experten Prof. Dr. Ronald Gleich und Prof. Dr. Mischa Seiter mit CFOs bekannter Unternehmen über die aktuellen Entwicklungen und Projekte in ihrem jeweiligen Finanzbereich. Der exklusive Podcast ist Bestandteil von Controller Magazin, Controlling Office sowie Finance Office Platin und Premium. Außerdem können die einzelnen Folgen auch separat gebucht werden auf Haufe Online Training Controlling.

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