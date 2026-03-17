Controlling Vordenker Podcast

Business Transformation im CFO-Bereich: Erfolgsfaktoren für S/4HANA, Reporting und Governance

News 17.03.2026 | 07:15 Uhr
Haufe Online Redaktion
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Erfolgsfaktoren für Finance-Transformationen und S/4HANA
Bild: Haufe Online Redaktion Dr. Kristina Strack und Prof. Dr. Mischa Seiter.

Business Transformation im CFO-Bereich bedeutet heute weit mehr als die Einführung eines neuen Systems. Umgekehrt setzt die erfolgreiche Einführung neuer Systeme wie S/4HANA auch eine Transformation von Organisation und Prozessen voraus. In dieser Folge von Controlling Vordenker spricht Prof. Dr. Mischa Seiter mit Dr. Kristina Strack von SET Management Consulting über aktuelle Herausforderungen und Erfolgsfaktoren von Finance-Transformationen.

Technologie, Fachlichkeit und Organisation müssen gemeinsam gedacht werden. 

Im Gespräch geht es um die erfolgreiche Gestaltung von S/4HANA-Transformationen, die Verzahnung von Finance und IT sowie die Frage, wie Digitalisierung im Controlling echten Mehrwert schafft. Deutlich wird: Transformation gelingt nur dann nachhaltig, wenn Technologie, Fachlichkeit und Organisation gemeinsam gedacht werden – und Finance vom reinen Zahlenlieferanten zum aktiven Steuerungspartner wird.

Dr. Kristina Strack ist Associate Partner und Gründungsmitglied von SET Management Consulting. Ihre Beratungsschwerpunkte liegen in der Unternehmenssteuerung und der technologie-getriebenen Transformation von größeren Mittelständlern und Konzernen. Seit mehr als 15 Jahren berät sie ihre Kunden bei der Strategieentwicklung und der anschließenden Umsetzung in Organisation, Prozessen und Systemen.

Die Episode behandelt unter anderem folgende Themen:

  • Transformation an der Schnittstelle von Finance, IT und Management
  • Aktuelle Trends im CFO-Bereich: Kostendruck, neue Geschäftsmodelle, Systemerneuerungen
  • Besonderheiten des Beratungsansatzes von SET Management Consulting
  • Einsatzmöglichkeiten von KI in Abschlussprozess und Management Reporting
  • Erfolgsfaktoren von S/4HANA-Transformationen: Klarheit bei Zielbild und Entscheidungskompetenz
  • End-to-End-Integration von Beschaffung, Produktion und Vertrieb beachten
  • Veränderung im Management Reporting: Komplexität reduzieren, Steuerungsrelevanz steigern
  • Neue Erwartungen an Controller: Entscheidungsoptionen schnell liefern

Über den Controlling Vordenker-Podcast

Im Controlling Vordenker-Podcast sprechen die Controlling-Experten Prof. Dr. Ronald Gleich und Prof. Dr. Mischa Seiter mit CFOs bekannter Unternehmen über die aktuellen Entwicklungen und Projekte in ihrem jeweiligen Finanzbereich. Der exklusive Podcast ist Bestandteil von Controller Magazin, Controlling Office sowie Finance Office Platin und Premium. Außerdem können die einzelnen Folgen auch separat gebucht werden auf Haufe Online Training Controlling.

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Schlagworte zum Thema:  Transformation , Change Management , Digitalisierung , Reporting
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