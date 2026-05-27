Wenn im Monatsmeeting drei Reports drei verschiedene Zahlen zeigen, ist das kein Ausnahmefall — es ist ein strukturelles Problem. Stefan Maxones, Finance-Transformation-Berater, zeigt, warum das selbst in modernen ERP-Umgebungen passiert und was Controller konkret dagegen tun können.

Entscheidungen ohne einheitliche Datengrundlage

Kennen Sie das? Es ist Monatsmeeting. Der CFO schaut irritiert in die Runde. Auf dem Tisch liegen drei Reports zum selben Geschäftsbereich, alle aus dem laufenden Monat, alle aus dem eigenen Unternehmen. Und mit drei Werten zur gleichen Kennzahl:

Kostenstellenbericht: 480.000 Euro.

FI-Report: 400.000 Euro.

Excel-Auswertung des Controllers: 600.000 Euro.

"Welcher Wert stimmt?"

Die Diskussion dauert 20 Minuten – nicht über die eigentliche Steuerungsfrage, sondern darüber, welche Zahl überhaupt gilt. Am Ende fällt eine Entscheidung. Auf Basis von Bauchgefühl und niemand weiß, ob sie auf der richtigen Basis getroffen wurde.

Was wie ein Datenproblem wirkt, ist keines. Alle drei Werte sind technisch korrekt. Sie beantworten nur drei unterschiedliche Fragen – und genau darin liegt das Problem.

Auf Basis der 400.000 € aus dem FI-Report wird entschieden, das Budget nicht zu erhöhen – die Kostenlage scheine unter Kontrolle. Tatsächlich liegt die wirtschaftliche Belastung bereits bei 600.000 €. Die Budgetentscheidung basiert auf einer um 200.000 € zu niedrigen Kostensicht. Notwendige Maßnahmen werden zu spät eingeleitet. Zwei Wochen später zeigt sich, dass das Quartalsziel nicht mehr erreichbar ist. Die Entscheidung war faktisch falsch – obwohl alle Zahlen korrekt waren.

Warum dieselbe Buchung drei verschiedene Zahlen erzeugt

Das folgende Beispiel zeigt eine typische Instandhaltungsmaßnahme im Produktionsbereich. Alle Buchungsschritte laufen korrekt im System. Und trotzdem kommt jeder Report zu einem anderen Ergebnis.

Bild: Stefan Maxones Tabelle: Inhalte der unterschiedlichen Berichte

Alle drei Zahlen sind korrekt – sie beantworten nur drei unterschiedliche Fragen. Der Kostenstellenbericht zeigt Ist-Kosten inklusive Umlage, aber ohne Obligo. Der FI-Report zeigt die gebuchten Aufwände, aber ohne Sekundärkosten aus der Kostenrechnung. Die Excel-Datei liefert das vollständigste Bild – basiert jedoch auf Schätzungen, manuellen Verknüpfungen und implizitem Wissen einzelner Mitarbeiter. Sie ist weder revisionssicher noch skalierbar.

Das Ergebnis: Im Monatsmeeting sitzen Menschen mit drei verschiedenen Wahrheiten am Tisch – und niemand hat auf Anhieb die Mittel, sie aufzulösen.

Solange mehr als ein Report zur gleichen wirtschaftlichen Frage existiert, ist keiner davon verlässlich.

Das eigentliche Problem: fehlende Definitionen und fehlende Verantwortung

Bild: Stefan Maxones Abbildung 1: Typische Buchungskette und die Entstehung der Steuerungslücke zwischen Verpflichtung, Ist-Kosten und Umlage

Die Ursache liegt selten in der Technologie. S/4HANA kann Obligo, Umlagen und Ist-Kosten in einem einzigen Bericht abbilden. Das Problem ist ein anderes:

Niemand hat definiert, welche Buchungsarten in einer Kostenkennzahl enthalten sein müssen.

Kein Verantwortlicher stellt sicher, dass alle Reports nach derselben Logik aufgebaut sind.

Historisch gewachsene Reports wurden nach Systemmigrationen einfach weitergeführt — ohne Abgleich mit der neuen Datenstruktur.

Das Resultat ist kein technisches Versagen, sondern eine Governance-Lücke: Dieselbe wirtschaftliche Frage wird in drei Systemen unterschiedlich beantwortet, weil nie festgelegt wurde, wie sie zu beantworten ist.

Was Controller konkret tun können

Die Lösung ist nicht technisch – sondern organisatorisch. Und sie ist unbequem: Sie erfordert, dass sich Organisationen auf genau eine Wahrheit festlegen – und damit auf alle anderen verzichten.

Maßnahme Was konkret tun Ergebnis 1. Obligo in Standardreport Im Kostenstellenbericht Obligo-Werte aktivieren (S/4HANA: CDS View COPA_ACTUAL_COSTS_BY_COST_CENTER oder Report KSBL). In SAP Analytics Cloud als eigene Kennzahl hinzufügen. Kostenstellenreport zeigt Ist + Obligo = tatsächliches Exposure 2. Umlage in FI sichtbar machen Sekundärkostenarten in FI-Berichte einbeziehen oder CO-PA als gemeinsame Datenbasis für Kostenrechnung und GuV nutzen. FI und CO zeigen dieselbe Zahl — kein Auseinanderlaufen mehr 3. KPI-Definition schriftlich fixieren Konkrete Definition festschreiben, z.B.: „Kosten Werk = Ist-Kosten + offene Bestellungen (Obligo) + Gemeinkostenumlage inkl. sekundärer Kostenarten.“ Diese Definition muss für alle Reports identisch gelten. Verantwortlichen benennen. Schriftlich fixieren – nicht als Policy, sondern als operative Regel. Diskussionen im Meeting enden. Alle rechnen nach derselben Logik. 4. End-to-End-Report aufbauen Definieren Sie genau einen Report als Single Source of Truth – und entziehen Sie allen anderen Reports die Entscheidungsrelevanz. Dieser eine Report zeigt Obligo, Ist und Umlage auf einer Zeile. Alle anderen Reports sind Arbeitsgrundlagen, keine Entscheidungsgrundlagen. Eine Wahrheit. Ein Report. Keine Excel-Nebenwelt mehr.

Selbstcheck: Haben Sie das gleiche Problem?

Drei Fragen für den nächsten Monatsabschluss:

Gibt es bei Ihnen mehr als einen "offiziellen" Report zur gleichen Kostenfrage?

Werden Obligo-Werte und Umlagen in Ihren Standardberichten vollständig angezeigt?

Gibt es für jede KPI einen namentlich Verantwortlichen und eine schriftliche Berechnungsdefinition?

Wer zwei oder drei dieser Fragen mit „Nein“ beantwortet, trifft Entscheidungen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf Basis unvollständiger oder widersprüchlicher Daten – auch wenn das System technisch einwandfrei läuft.

Fazit: Vertrauen in Zahlen ist kein technisches Problem

Moderne ERP-Systeme liefern heute mehr Daten als je zuvor. Das Vertrauen in diese Daten hängt jedoch nicht von der Plattform ab, sondern von der Frage, ob die Organisation dahinter dieselbe Sprache spricht.

Solange Obligo, Umlagen und Ist-Kosten je nach Reportingsystem unterschiedlich behandelt werden, wird Excel die Lücke füllen — zuverlässig, individuell und außerhalb jeder Governance.

Die entscheidende Maßnahme ist keine technische: Definieren Sie, was eine Kostenkennzahl enthält. Schreiben Sie es auf. Benennen Sie einen Verantwortlichen. Und bauen Sie genau einen Report, der diese Definition abbildet.

Mehr Daten führen nicht automatisch zu besseren Entscheidungen – sie führen zunächst zu mehr Möglichkeiten, aneinander vorbeizureden. Genau das passiert in den meisten Unternehmen jeden Monat.

Das größte Risiko moderner Reportinglandschaften ist nicht, dass Daten fehlen – sondern dass zu viele Versionen der Wahrheit existieren.

Vertrauen in Zahlen entsteht nicht durch Technologie. Es entsteht durch Klarheit. Solange diese fehlt, entscheidet das Management nicht auf Basis von Daten – sondern trotz Daten.