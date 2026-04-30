Die Einführung von Künstlicher Intelligenz (KI) im Finanzwesen scheitert selten an der Technologie, sondern meist an einer unklaren Marschroute. Wer KI nur als IT-Werkzeug betrachtet, verschenkt das Potenzial zur strategischen Neuausrichtung. Für das moderne Controlling bedeutet die KI-Transformation vor allem eines: Den Sprung von der dispositiven Datenverwaltung hin zur strategischen Unternehmensführung.

Phase 1: Den strategischen Ist-Zustand demaskieren

Ein Blick in die Realität vieler Controlling-Abteilungen zeigt ein deutliches Ungleichgewicht: Oft fließen 70 % der zeitlichen Ressourcen in dispositive Tätigkeiten und nur 10 % in die echte Strategiearbeit. Eine KI-Strategie ist erst dann erfolgreich, wenn sie dieses Verhältnis umkehrt.

Stufe 1 bis 3: Definition und Ressourcen

Jedes Projekt beginnt mit der harten Kernfrage: Welches betriebswirtschaftliche Ziel verfolgen wir? Es geht nicht um „KI-Einsatz“, sondern um Wettbewerbsvorteile. Verfügen wir über die notwendigen Ressourcen? Gibt es Alternativen? Nur wenn diese Fragen positiv beantwortet werden, entsteht ein stabiles Fundament.

Phase 2: Datenqualität und Governance

Daten sind das Rohmaterial der KI. Im Controlling bedeutet dies eine Abkehr von unstrukturierten Einzellösungen.

Stufe 4 und 5: Inventur und Softwarewahl

Bevor die Software ausgewählt wird, müssen die Datenquellen (ERP, BI, CRM) gesichtet und bereinigt werden. Das Controlling übernimmt hier die Funktion der „Data Governance“: Wir legen fest, welche Daten für welche Prognosemodelle valide sind. Erst danach erfolgt die Auswahl der KI-Software, die passgenau auf diese Struktur aufsetzt.

Phase 3: Pilotierung und operative Exzellenz

Ein Pilotprojekt sollte dort starten, wo die Erfolgswahrscheinlichkeit hoch und das Risiko kalkulierbar ist.

Stufe 6 bis 8: Team und Pilotabteilung

Ein interdisziplinäres Team, idealerweise ergänzt durch technologieaffine Nachwuchskräfte wie Werkstudenten oder Auszubildende, testet die Anwendung in einem abgegrenzten Bereich. Ein idealer Startpunkt ist der Monatsabschluss oder das Reporting, da hier Prozesse klar definiert und messbar sind. In dieser Phase ist die Transparenz gegenüber der Belegschaft entscheidend, um Akzeptanz zu schaffen und Ängste vor technologischer Substitution abzubauen.

Phase 4: Kulturelle Transformation und Schulung

Die Einführung von KI ist zu 80 % ein kulturelles Projekt. Wir begegnen in der Praxis häufig der 20-60-20-Regel: Während 20 % der Mitarbeiter das Neue begrüßen, herrscht bei 20 % Skepsis. Die kritische Masse der mittleren 60 % muss durch gezielte Qualifizierung und den Aufbau von „AI Literacy“ abgeholt werden.

Stufe 9 und 10: Controlling und Optimierung

In der finalen Phase kehrt die KI zu ihrem Ursprung im Controlling zurück. Wir bewerten den Aufwand gegen den tatsächlichen Nutzen. Wurden die dispositiven Zeiten gesenkt? Hat sich die Qualität der Forecasts verbessert? Erst nach dieser Validierung erfolgt der Rollout auf das gesamte Unternehmen.

Fazit: Methodik schlägt Hype

Erfolgreiches KI-Management im Controlling folgt einer dialektischen Logik: Wir nutzen die technologische Innovation, um die kaufmännische Stabilität zu erhöhen. Wer die 10 Schritte der Roadmap konsequent verfolgt, macht das Controlling zum Motor der digitalen Transformation, statt nur Passagier der IT-Entwicklung zu sein.

Empfehlung der Redaktion: KI-Strategie in Controlling und Finance: In 10 Schritten zur zukunftssicheren Roadmap Online-Seminar | Di, 12.05.2026 | 10:00 Uhr In diesem Online-Seminar zeigt KI-Experte Kristoffer Ditz, wie Sie als Controller oder Finanzentscheider eine zukunftssichere und rechtskonforme KI-Strategie entwickeln. Sie erhalten eine Roadmap und 10 Schritte-Plan, die speziell darauf ausgerichtet sind, KI als Hebel für Effizienz und präzisere Prognosen in Ihrem Unternehmen zu etablieren. Technologische Potenziale werden direkt mit betriebswirtschaftlicher Logik und dem Risikomanagement verknüpft. Anmeldung und weitere Informationen



