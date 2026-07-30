Warum klassisches Reporting nicht mehr ausreicht

In der einer schnelllebigen und dynamischen Welt stößt Reporting zunehmend an seine Grenzen. Es ist vergangenheitsorientiert, liefert Erkenntnisse verzögert und kann auf kurzfristige externe Entwicklungen nur unzureichend reagieren. Entscheidungsrelevante Informationen werden häufig außerhalb des Reportings beschafft und manuell interpretiert. Dies verdeutlicht die entstandene Entkopplung zwischen Reporting und Steuerung.

Gleichzeitig steigen die Anforderungen aber massiv: Unternehmen müssen schneller entscheiden, Unsicherheiten antizipieren und Ressourcen effizienter allokieren – und das bei begrenzten Kapazitäten, Fachkräftemangel und wachsendem Kostendruck.

Das Zielbild ist daher ein Reporting, das nicht nur Transparenz schafft, sondern aktiv zur Steuerung beiträgt: Es liefert vorausschauende Erkenntnisse, identifiziert Risiken und Chancen frühzeitig, gibt konkrete Handlungsempfehlungen und unterstützt Managemententscheidungen in Echtzeit.

Vom Informationslieferanten zum Entscheidungsunterstützer

INSIGHT Reporting basiert auf drei zentralen Komponenten: Inform, Ask und Alert.

Inform “ entwickelt das klassische Reporting weiter zu einem schlanken, rollenbasierten Standardreporting mit klarem Fokus auf Forecasting statt reiner Ist-Betrachtung. Kontextualisierte Informationen, automatisierte Kommentierungen und KI-gestützte Analysen stellen sicher, dass Abweichungen nicht nur angezeigt, sondern auch erklärt werden und direkt in Entscheidungsprozesse einfließen.

„ Ask “ verändert die Interaktion mit Berichten grundlegend: Nutzer:innen können Fragen in natürlicher Sprache stellen und erhalten unmittelbar belastbare Antworten aus internen und externen Daten. Damit wird Reporting erstmals dialogfähig und ermöglicht eine schnelle, intuitive Analyse ohne Umweg über Business Partner und manuelle Auswertungen

„Alert“ ergänzt das System um eine proaktive Dimension: Relevante Abweichungen, Trends oder externe Marktsignale werden automatisch erkannt, bewertet und mit möglichen Auswirkungen auf Performance und Ergebnis verknüpft. Damit entwickelt sich Reporting vom reaktiven Informationsinstrument zum Frühwarnsystem mit direkter Handlungsperspektive.

Bild: Horváth Die Komponenten Inform, Ask und Alert ermöglichen Transparenz und Steuerungsimpulse

Diese Weiterentwicklungen gehen einher mit grundlegenden Veränderungen in der Organisation und Technologie. Controlling entwickelt sich zum Zusammenspiel von menschlichem und KI-gestütztem Business Partner, Prozesse werden end-to-end automatisiert und eine moderne Daten- und AI-Architektur kombiniert interne sowie externe, strukturierte und unstrukturierte Daten für eine ganzheitliche Entscheidungsbasis.

Entscheidungsvorsprung durch proaktive Insights

Durch INSIGHT Reporting entsteht ein deutlicher Mehrwert in der Unternehmenssteuerung. Entscheidungen können schneller und fundierter getroffen werden, da relevante Informationen, Analysen und Handlungsempfehlungen direkt im Reporting bereitgestellt werden. Gleichzeitig entfällt ein Großteil manueller Analyse- und Abstimmungsaufwände, wodurch knappe Ressourcen gezielt entlastet werden.

Besonders relevant ist die Fähigkeit, externe Entwicklungen frühzeitig zu erkennen und deren Auswirkungen auf das eigene Geschäftsmodell zu bewerten. Damit wird Reporting zu einem echten Frühwarnsystem, das nicht nur auf Veränderungen reagiert, sondern aktiv zur Gestaltung beiträgt.

In Summe führt dies zu höherer Reaktionsgeschwindigkeit, besserer Steuerungsqualität und einer deutlichen Stärkung der Rolle von Finance als strategischer Partner im Unternehmen.

Ganzheitliche Transformation – iterativ und skalierbar

Die Einführung von INSIGHT Reporting ist keine reine Technologieinitiative, sondern eine umfassende Transformation von Prozessen, Organisation und Steuerungslogik. Entscheidend ist ein ganzheitlicher Ansatz, der Daten, Architektur, Betriebsmodell und Governance integriert betrachtet. Die einzelnen Komponenten Inform, Ask und Alert können in einem mehrstufigen Ansatz eingeführt sowie weiterentwickelt werden.

Zentral ist dabei ein hoher Automatisierungsgrad entlang der gesamten Wertschöpfungskette – von der Datenerfassung über die Analyse bis hin zur Ableitung von Handlungsempfehlungen. KI fungiert dabei als Enabler, insbesondere für die Generierung von Erkenntnissen und die Unterstützung von Entscheidungsprozessen.