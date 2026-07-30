Fachkonferenz Reporting & Konsolidierung 2026

Vom Rückspiegel zur Navigation: wie INSIGHT Reporting die Unternehmenssteuerung verbessert

Klassisches Reporting blickt in den Rückspiegel, doch Unternehmenssteuerung braucht den Blick nach vorne. Paul Resch zeigt, wie INSIGHT Reporting durch KI-gestützte Analysen, automatisierte Prozesse und neue Interaktionsformen Reporting in einen echten Steuerungshebel transformiert, mit mehr Wirkung bei gleichzeitig weniger Ressourceneinsatz.
Benedikt Isert
Benedikt Isert
 Horváth
Serienelemente
Paul Resch auf der Fachkonferenz Reporting & Analytics 2026
Bild: Horváth Paul Resch auf der Fachkonferenz Reporting & Analytics 2026

Warum klassisches Reporting nicht mehr ausreicht

In der einer schnelllebigen und dynamischen Welt stößt Reporting zunehmend an seine Grenzen. Es ist vergangenheitsorientiert, liefert Erkenntnisse verzögert und kann auf kurzfristige externe Entwicklungen nur unzureichend reagieren. Entscheidungsrelevante Informationen werden häufig außerhalb des Reportings beschafft und manuell interpretiert. Dies verdeutlicht die entstandene Entkopplung zwischen Reporting und Steuerung.

Gleichzeitig steigen die Anforderungen aber massiv: Unternehmen müssen schneller entscheiden, Unsicherheiten antizipieren und Ressourcen effizienter allokieren – und das bei begrenzten Kapazitäten, Fachkräftemangel und wachsendem Kostendruck.

Das Zielbild ist daher ein Reporting, das nicht nur Transparenz schafft, sondern aktiv zur Steuerung beiträgt: Es liefert vorausschauende Erkenntnisse, identifiziert Risiken und Chancen frühzeitig, gibt konkrete Handlungsempfehlungen und unterstützt Managemententscheidungen in Echtzeit.

Vom Informationslieferanten zum Entscheidungsunterstützer

INSIGHT Reporting basiert auf drei zentralen Komponenten: Inform, Ask und Alert.

  • Inform“ entwickelt das klassische Reporting weiter zu einem schlanken, rollenbasierten Standardreporting mit klarem Fokus auf Forecasting statt reiner Ist-Betrachtung. Kontextualisierte Informationen, automatisierte Kommentierungen und KI-gestützte Analysen stellen sicher, dass Abweichungen nicht nur angezeigt, sondern auch erklärt werden und direkt in Entscheidungsprozesse einfließen.

  • Ask“ verändert die Interaktion mit Berichten grundlegend: Nutzer:innen können Fragen in natürlicher Sprache stellen und erhalten unmittelbar belastbare Antworten aus internen und externen Daten. Damit wird Reporting erstmals dialogfähig und ermöglicht eine schnelle, intuitive Analyse ohne Umweg über Business Partner und manuelle Auswertungen

  • Alert“ ergänzt das System um eine proaktive Dimension: Relevante Abweichungen, Trends oder externe Marktsignale werden automatisch erkannt, bewertet und mit möglichen Auswirkungen auf Performance und Ergebnis verknüpft. Damit entwickelt sich Reporting vom reaktiven Informationsinstrument zum Frühwarnsystem mit direkter Handlungsperspektive. 

Transparenz und Steuerungsimpulse
Bild: Horváth Die Komponenten Inform, Ask und Alert ermöglichen Transparenz und Steuerungsimpulse

Diese Weiterentwicklungen gehen einher mit grundlegenden Veränderungen in der Organisation und Technologie. Controlling entwickelt sich zum Zusammenspiel von menschlichem und KI-gestütztem Business Partner, Prozesse werden end-to-end automatisiert und eine moderne Daten- und AI-Architektur kombiniert interne sowie externe, strukturierte und unstrukturierte Daten für eine ganzheitliche Entscheidungsbasis.

Entscheidungsvorsprung durch proaktive Insights

Durch INSIGHT Reporting entsteht ein deutlicher Mehrwert in der Unternehmenssteuerung. Entscheidungen können schneller und fundierter getroffen werden, da relevante Informationen, Analysen und Handlungsempfehlungen direkt im Reporting bereitgestellt werden. Gleichzeitig entfällt ein Großteil manueller Analyse- und Abstimmungsaufwände, wodurch knappe Ressourcen gezielt entlastet werden.

Besonders relevant ist die Fähigkeit, externe Entwicklungen frühzeitig zu erkennen und deren Auswirkungen auf das eigene Geschäftsmodell zu bewerten. Damit wird Reporting zu einem echten Frühwarnsystem, das nicht nur auf Veränderungen reagiert, sondern aktiv zur Gestaltung beiträgt.

In Summe führt dies zu höherer Reaktionsgeschwindigkeit, besserer Steuerungsqualität und einer deutlichen Stärkung der Rolle von Finance als strategischer Partner im Unternehmen.

Ganzheitliche Transformation – iterativ und skalierbar

Die Einführung von INSIGHT Reporting ist keine reine Technologieinitiative, sondern eine umfassende Transformation von Prozessen, Organisation und Steuerungslogik. Entscheidend ist ein ganzheitlicher Ansatz, der Daten, Architektur, Betriebsmodell und Governance integriert betrachtet. Die einzelnen Komponenten Inform, Ask und Alert können in einem mehrstufigen Ansatz eingeführt sowie weiterentwickelt werden.

Zentral ist dabei ein hoher Automatisierungsgrad entlang der gesamten Wertschöpfungskette – von der Datenerfassung über die Analyse bis hin zur Ableitung von Handlungsempfehlungen. KI fungiert dabei als Enabler, insbesondere für die Generierung von Erkenntnissen und die Unterstützung von Entscheidungsprozessen.

höherer Wirkungsgrad des Reportings
Bild: Horváth Die Entwicklungsmatrix von INSIGHT hin zu einem höheren Wirkungsgrad des Reportings

Schlagworte zum Thema:  Management Reporting , Unternehmenssteuerung , Künstliche Intelligenz (KI) , Reporting , Veranstaltung , Controlling
Meistgelesene Beiträge
Neueste Beiträge
0 Kommentare
Sie haben noch keinen Text eingegeben.
Noch keine Kommentare - teilen Sie Ihre Sicht und starten Sie die Diskussion
Zum Haufe Shop
Zum Thema Controllerpraxis
Sicherer entscheiden: Management Reporting im Wandel
Management Reporting im Wandel

Das Buch erläutert, wie KI, ESG und Self Service Reporting die Art und Weise, wie wir Berichte erstellen und nutzen, revolutionieren. Anhand von Praxisbeispielen und theoretischen Grundlagen erhalten Sie wertvolle Einblicke, um Ihr eigenes Berichtswesen zukunftssicher zu gestalten.
Die nächste Stufe: Planung und Forecasting neu gedacht
Planung und Forecasting neu gedacht

Dieses Buch zeigt, wie die Planung im Sinne eines New Planning auf die nächste Stufe gehoben wird, um Unternehmen erfolgreich in die Zukunft zu führen. Es stellt Tools und Methoden vor, damit Planung agil, datengesteuert und nachhaltig bei der Entscheidungsfindung unterstützt.
Haufe Controlling Office: Zuverlässig kalkulieren, planen und steuern!
Controlling Office

Von Planung und Budgetierung über Kalkulation bis zur Unternehmens- und Liquiditätssteuerung. Inkl. Inhalte zu Corona!
Seminar: Intensivtraining Controlling
Aka_Controlling_Empfehlung_5662

Sie erhalten einen systematischen und praxisnahen Überblick über die Basics eines zeitgemäßen Controllings, lernen souverän mit den einschlägigen Tools umzugehen und erfahren Sie, wie Sie schrittweise ein Controllingsystem auf- und ausbauen.
Haufe Shop: Unternehmensführung mit Advanced Analytics
Strategische Unternehmensführung mit Advanced Analytics

Wie können Sie mit Advanced-Analytics-Verfahren Aussagen und Vorhersagen für zukünftige Entwicklungen treffen? Das Buch zeigt, wie Sie durch die Wahl der richtigen Instrumente den Unternehmenserfolg nachhaltig verbessern.
Bleiben Sie immer Up-to-date mit dem Controlling Newsletter - kostenlos und unverbindlich